انطلاق مشروع تحديث الملفات الوظيفية إلكترونيا للعاملين في الأقصر (صور)



وعقد اللواء هشام شادي سكرتير عام محافظة الأقصر، اجتماعًا بحضور المستشار أحمد عبد المعطى مستشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق وعدد من القيادات التنفيذية ومسئولي الإدارات والمديريات بالمحافظة، للإعلان عن تفاصيل مشروع تحديث الملف الوظيفي إلكترونيا للعاملين.



وقدم الدكتور أحمد عبد المعطي، عرضا عن مشروع تحديث الملف الوظيفي للحضور، وبيان أهميته وأهدافه ومراحله المختلفة، مع التركيز على الآلية التي سيتم تنفيذ المشروع بها في المحافظات، كما تم تدريب الحضور على منظومة تحديث الملف الوظيفى ونوع البيانات المطلوبة وكذلك مراحل مراجعة وتدقيق تلك البيانات، ولضمان استدامة المشروع سيتم تسليم الوحدات خط ربط مؤمن لاستمرار تحديث البيانات بشكل دوري.



من جهته، أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على إن المحافظة عازمة على تذليل كافة العقبات وتوفير كل الدعم اللازم للبدء في تنفيذ المشروع، مشيدا بالدور الفعال الذي يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مؤخرا في تحديث الملف الوظيفي لبيانات العاملين لما له من دور كبير في توفير قاعدة بيانات دقيقة تسهم في استخدام الطاقات البشرية الموجودة بالشكل الأمثل.



يذكر أن مشروع تحديث الملف الوظيفي يأتى فى إطار المنظومة الشاملة للتحول الرقمى والذى ينفذه الجهاز الإدارى للدولة بكافة الهيئات والجهات الحكومية والذى بدأت أعمالها أغسطس الماضى بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة خلال توصيات مؤتمر الشباب فى نسخته السابعة، بإطلاق المشروع القومى للتحول الرقمى وتنفيذ منظومة الحوكمة على مستوى الدولة.



أعلنت القيادات التنفيذية في محافظة الأقصر، اليوم، انطلاق أعمال مشروع تحديث الملف الوظيفي إلكترونيا للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية، والذي ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.