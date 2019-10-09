"أنتي بنت بواب لو ضربتك بالجزمة متتكلميش".. قصة تعدي سيدة على طفلة داخل مدرسة بالإسكندرية



تعو تفاصيل الواقعة إلى قيام ولي أمر أحد التلاميذ داخل المدرسة بالتعدي بالضرب على الطالبة "روان" ووصمها بأن والدها يعمل حارس عقار بقولها: "أنتي بنت بواب"، وقامت الطالبة بدورها بالحديث "عمل أبي حلال ولا يعيبه"، وذلك وفق ما روت الطفلة عن تفاصيل الواقعة.



وأضافت الطفلة أن ولي الأمر والأخصائية الاجتماعية تعدوا عليها أمام زملائها، وأن الأخصائية الإجتماعية قالت لها: "أبوكي خدام لكن ديه أبوها مهندس بترول، لو ضربتك بالجزمة متشتكيش"، فيما أضاف الأب أنه عقب واقعة نجلته قد توجه إلى المدرسة لمقابلة الإخصائية، وأنها وفق ما أضاف قد عاملته بشكل سئ جدًا.



وأكمل الأب الحديث أنه عقب رفع الشكوى إلى إدارة المنتزة التعليمية، قد تدخلت الإدارة بأنه سيتم معاقبة مديرة المدرسة والإخصائية، كما سيتم نقل نجلة ولية الأمر المعتدية إلى مدرسة أخرى، وقد تم تحرير محضر وإحالته إلى نيابة المنتزه.



استبعاد المدير وإحالة الأخصائية للتحقيق

أصدر يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم قرارًا بإلغاء تكليف مدير مدرسة عمر مكرم الابتدائية المسائية بإدارة المنتزه لما نُسِب إليه من قصور في أداء مهامه وواجبه الوظيفي، واستبعاد الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.



كما أحال ولي أمر الطالبة إلى لجنة الحماية المدرسية لتطبيق اللائحة ودراسة إمكانية نقل نجلتها من المدرسة من عدمه، هذا وترجع أحداث الواقعة إلى تعدي ولية الأمر على الطالبة "روان محمد محمود" بالصف الرابع الابتدائي بذات المدرسة، مما أدى إلى انهيارها وإصابتها باضطرابات عصبية أدت إلى آثار سلبية بالفم والعين، ويتم حاليًا علاجها بمستشفى الطلبة وتم تكليف الإدارة بزيارتها ومتابعة الحالة بشكل مستمر، وذلك وفق بيان رسمي من المديرية.

وأهابت المديرية بأولياء الأمور عدم التعدي على الطلاب والتلاميذ بالمدارس، وترك الإجراءات التربوية التي يتم اتخاذها بين الطلاب للمعلمين والتربية الاجتماعية بالمدرسة ومديري المدارس، وكذلك عدم دخول المدارس إلا في المواعيد المحدد لمقابلة أولياء الأمور وفي مكاتب مديري المدارس.



وفي سياق أخر، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وفاة ولى أمر، داخل حرم مدرسة بوسط الإسكندرية، إثر مشادة مع أحد المعلمين بالمدرسة.



وقال يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم إنه تلقى إشارة من إيمان شرف مدير عام إدارة وسط، ومن إدارة الأمن بالمديرية بوفاة ولى أمر داخل حرم مدرسة محرم بك الإعدادية للبنين بإدارة وسط، بعد مشادة مع أحد المعلمين بالمدرسة.



وأوضح الديب أن المجنى عليه حضر بعد استدعاء والد الطالب له، هذا وانتقلت المباحث الجنائية للمدرسة، وتم التحفظ على المعلم طرف الواقعة، وإحالة جثة المتوفى للطب الشرعى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.



شهدت مدرسة عمر مكرم الابتدائية المسائية بإدارة المنتزه التعليمية في شرق الإسكندرية واقعة تعدي من إحدى أولياء الأمور على طالبة تدعى "روان محمد محمود" بالصف الرابع الإبتدائي بالضرب، مما أدى إلى أصابتها بعمى مؤقت وحجزها داخل مستشفى الطلبة، وقد اصدرت مديرية التربية والتعليم قرار باستبعاد مدير المدرسة.