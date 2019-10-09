"تحت تهديد "المطواة".. عاطل يغتصب طفلا يتيما بالإكراه في مصر القديمة
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:38 م
Advertisements
داليا عادل
Advertisements
Advertisements
فتحت نيابة مصر القديمة، التحقيق في واقعة اغتصاب طفل على يد عاطل أجبره على خلع ملابسه وممارسة الرذيلة معه تحت تهديد السلاح أثناء ذهابه إلى المدرسة، وطالبت النيابة بعرض الطفل على الطفل الطب الشرعي وإرسال تقرير مفصل عن حالته.
وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إخطارا من العميد محمد الشرقاوي رئيس قطاع الجنوب مفاده ورود بلاغ من "زينب.م" مدرسة بتعرض طالب للاغتصاب وهتك عرضه ويدعى "مبروك. ح" بالصف الثالث الابتدائي، ومقيم بدار أيتام بدائرة القسم على يد شخص أدلى بشكله التفصيلي بمنطقة أبو السعود.
ووجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بسرعة تشكيل فريق بحث لضبط المتهم، وأمر العقيد وائل الشموتي مفتش المباحث بتشكيل فريق بحث بقيادة المقدم حسام عبد العال رئيس مباحث القسم، وبتقنين الإجراءات ونشر صور الجاني بالمنطقة.
وتبين أن المتهم يدعى "أشرف.ح" عاطل ومقيم بعزبة أبو قرن وراء اغتصاب وهتك عرض طالب دار الأيتام، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه بأحد الأكمنة أثناء اختبائه بأحد المنازل المتهالكة، وبمناقشته أمام العميد محمد عودة اعترف بارتكابه الواقعة تحت تهديد السلاح "مطواة"، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العام التحقيقات، وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
ووجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بسرعة تشكيل فريق بحث لضبط المتهم، وأمر العقيد وائل الشموتي مفتش المباحث بتشكيل فريق بحث بقيادة المقدم حسام عبد العال رئيس مباحث القسم، وبتقنين الإجراءات ونشر صور الجاني بالمنطقة.
وتبين أن المتهم يدعى "أشرف.ح" عاطل ومقيم بعزبة أبو قرن وراء اغتصاب وهتك عرض طالب دار الأيتام، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه بأحد الأكمنة أثناء اختبائه بأحد المنازل المتهالكة، وبمناقشته أمام العميد محمد عودة اعترف بارتكابه الواقعة تحت تهديد السلاح "مطواة"، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العام التحقيقات، وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
Advertisements
- موظف يغتصب طفلة 4 سنوات أثناء خروجها من الحضانة بطوخ
- النيابة تأمر بعرض طفلة المرج على الطب الشرعي بعد تعرضها للاغتصاب
- النيابة تأمر بعرض طفل المعصرة المعتدى عليه جنسيا على الطب الشرعي
- "اغتصاب" و"ضرب".. حبس مسجل خطر وشقيقه في واقعة "طفل المعصرة"
- القبض على متهمين بحوزتهما 170 لفافة هيروين بالمنيا
- القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية بالمنيا
- "اتخانقوا على فتاة الليل".. المشدد 5 سنوات لعاطل حاول قتل صديقه بكفر شكر
- حبس طالبة قتلت والدتها بسبب مكالمة عاطفية ببنها: كانت ستبلغ أبي
المزيد عن: مصر القديمة حوادث الفجر اخبار الحوادثتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر