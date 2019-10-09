اعرف شروط مسابقة التربية والتعليم قبل إدخال بياناتك

يبحث الراغبين بالتسجيل في مسابقة التربية والتعليم اليوم الأربعاء عن الشروط التي يجب توافرها في المعلمين المتقدمين لشغل وظيفة قبل إدخال بياناتهم عبر الرابط الذي وضعته الوزارة لتسهيل عليهم عملية التسجيل، حيث يجب أن يعرف المعلمين أولا الشروط وفي حالة القبول سيتبعون الخطوات ويقومون بإدخال البيانات وفي حالة الرفض سيتوقفون عن استخدام الخدمة المخصصة للمدرسين المتقدمين للتسجيل.

مسابقة وزارة التربية والتعليم.. ننشر لكم الشروط التي وضعتها الوزارة لسهولة التسجيل في المسابقة:

وعن شروط وزارة التربية والتعليم التي وضعتها أمام المعلمين الذين يتقدمون بأوراقهم للتسجيل في مسابقة التربية والتعليم إليكم التالي

- يشترط أن يكون المتقدم عضوا نقابيا، ومطالب من معلمي التربية الرياضية تسجيل عضويتهم بالاتحادات الرياضية بمختلف أنواعها.

- يحق لخريجي التربية ذات التخصصات المختلفة التسجيل أولا تم يليها تربية عام ثم المؤهلات العليا ذات التخصصات المطلوبة بشرط الحصول على دبلومة تربية.



- قبل تسجيل البيانات في مسابقة التربية والتعليم يجب الموافقة على الشروط الخاصة أولا.





- ومن ضمن شروط مسابقة التربية والتعليم، في حالة عدم الموافقة على العقد وهذه البنود يجب الرجوع وعدم الوصول إلى إحدى الخدمات أو استخدامها.





- ومن ضمن الشروط يعتبر خولك البوابة الإلكترونية موافقةً منك على الشروط والأحكام التي تقرها وزارة التربية والتعليم، وعلى سياسة الخصوصية وعلى أي سياسات وشروط وأحكام وإخطارات أخرى ذات صلة (ويُشار إليها مجتمعة بـ"شروط الاستخدام") تكون سارية حاليًا على استخدامك للموقع أو تصبح سارية عليه دون قيد.





- ويحق للبوبة الإلكترونية استخدام نسخ وتعديل وتوزيع ونشر ومعالجة المعلومات والمحتوى الذي تقدمه عبر خدماتها وخدمات الآخرين، دون الحاجة للحصول على موافقة أخرى أو تقديم إشعار أو تعويض للشخص المتقدم للمسابقة أو الآخرين.





- كما أن المعلمين يوافقون للبوابة على الوصول إلى تخزين ومعالجة واستخدام أي معلومات أو بيانات شخصية لهم بالتماشي مع سياسة الخصوصية.





- استخدام المعلومات والبيانات التي تقدمها البوابة والتي تمتلكها عن الأعضاء لتقديم الاقتراحات، أو الخدمات التي قد تكون نافعة له.





- تحتفظ البوابة بحقها بتقديم خدماتها ومنتجاتها له وللجهات الأخرى بناءً على التفضيلات التي اخترتها خلال التسجيل في الميسبقة وفي أي وقت بعده والتي تشمل العروض التي تقدمها المؤسسة أو الجهات الأخرى.





- أنت توافق على استخدام أي معلومات أو بيانات شخصية تقدمها في أغراض البحث العلمي وإعداد التقارير والاحصائيات، كما أنك بتسجيل على البوابة تعتبر موافق على استخدام بياناتك ومعلوماتك الشخصية في التوظيف لدى الغير.





- المستخدم مسئول مسؤولية كاملة عن الذي يحدث عبر حسابه.





- كما ذكرت البوابة أنه في حالة التقدم للوظائف المعلنة يجب التحقق الكامل من متطلبات وشروط التوظيف المتاحة بالبوابة الإلكترونية، ويعتبر تسجيلك أو اختيارك للوظيفة موافقة على شروطها وأنك مطالب بتحقيق كل معايير التوظيف المطلوبة.





- أنت توافق على تلقي الإشعارات والرسائل عبر الوسائل التالية:





- داخل خدماتنا

- أو معلومات الاتصال التي قمت بتقديمها (مثل البريد الإلكتروني، رقم الهاتف المحمول، أو العنوان).





وعن الأوراق المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم ننشر التالي:





- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

- شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها لدى الذكور.

- الإقامة داخل نطاق المحافظة.



