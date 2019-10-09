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جنوب السودان: 178 ألف برميل إنتاج البلاد من النفط يوميًا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 02:49 م
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جنوب السودان: 178 ألف برميل إنتاج البلاد من النفط يوميًا
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قالت وزارة النفط بجنوب السودان اليوم الأربعاء إن إنتاج البلاد من النفط بلغ 178 ألف برميل يوميا، وإنه يستهدف أن يبلغ الإنتاج 200 ألف برميل يوميا فى غضون العامين القادمين.

وقال اركانجيلو اوكوانج أولير المدير العام للتخطيط والتدريب والأبحاث لدى وزارة النفط بجنوب السودان فى مؤتمر نفطى فى كيب تاون "نعكف على زيادة إنتاج النفط".

ومن المتوقع أن يدشن جنوب السودان جولة لتراخيص النفط والغاز فى المؤتمر غدا الخميس.

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