عاجل.. الأهلي يقضي على "حلم" الزمالك في القمة

رفض نادي الأهلي فكرة تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك على خلفية تهديدات مرتضى منصور رئيس النادي بعدم خوضها يوم 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.













وتمسك نادي الأهلي بإقامة مباراة القمة في موعدها خاصة أن مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي يوم 24 أكتوبر أي بعد 5 أيام من القمة وهو اللقاء الذي يتحجج به مرتضى منصور للتأجيل.









أصعب مجموعة للأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا









يهدد تصنيف الأندية في قارة إفريقيا خلال آخر 5 سنوات وقوع الأهلي أو الزمالك في مجموعة نارية خلال دور المجموعات من تدوري أبطال إفريقيا خاصة أن اللوائح الجديدة تنص على إمكانية وقوع أصحاب نفس البلد في مجموعة واحدة.









تصنيف الأندية في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا









المستوى الأول: ‏الترجي - مازيمبي - الوداد – الأهلي









المستوى الثاني: ‏النجم الساحلي – صن داونز - الزمالك - اتحاد العاصمة









المستوى الثالث: الرجاء - زيسكو - فيتا كلوب - الهلال









المستوى الرابع: أول أغسطس - بلاتينيوم ستارز - بترو أتليتكو - شبيبة القبائل













ويتجنب النادي الأهلي مواجهة فريق الترجي التونسي والوداد المغربي ومازيمبي والذي يتواجدون معه المستوى الأول بينما ستكون أصعب مجموعة الوقوع مع النجم الساحلي أو صن داونز أو الزمالك من المستوى الثاني والرجاء من المستوى الثالث وشبيبة القبائل الجزائري من المستوى الرابع.













وأعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" موعد قرعة دور المجموعات لمسابقة دورى أبطال إفريقيا والملحق المؤهل لمرحلة المجموعات في الكونفيدرالية.













وحدد "الكاف" موعد قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية في الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء 9 أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر.



