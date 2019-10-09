انتشال جثة ربة منزل عُثر عليها غارقة بـ"نيل القناطر"

كان قد تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى،بتلقية أشارهمن مستشفى المطريه بوصول المدعوه " س ه ع " 21 سنة،ربة منزل ومقيمة دائرة قسم الخصوص،مصابه بجرح نافذ بالبطن وتم حجزها للعلاج.



وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم بسؤال المصابه إتهمت شقيقها المدعو" ع ه ع " 36سنة، إستورجي ومقيم دائرة قسم الخصوص، السابق اتهامه في قضية سرقه،بالتعدي عليها واحداث اصابتها وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما حال تواجدها بمسكنه لمطالبته بميراثها الشرعي ورفضه ذلك، تطورت لمشاجرة قام على آثرها بالتعدي عليها بالضرب بسلاح ابيض "سكين مطبخ" محدثًا إصابتها.



وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة "سكين مطبخ" والتحفظ عليها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17900 جنح قسم شرطة الخصوص لسنة 2019م وتولت النيابة التحقيق.



انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقناطر الخيرية، اليوم الأربعاء، جثة ربة منزل عُثر على جثتها غارقة في نهر النيل بالقناطر، وترتدى ملابسها كامله وفى يدها مصوغات ذهبية، وجرى نقل الجثه إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.كان اللواء طارق عجيز مدير الأمن، قد تلقى إخطارًا من المقدم محمد عشماوي رئيس مباحث مركز القناطر، بالعثور على جثة ربة منزل طافيه في مياه النيل بالقناطر.وانتقل العقيد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات، وجرى اتشال الجثة، وتبين أنها لربة منزل تدعى "ش.ا.م" 29 سنة، وترتدي ملابسها كاملة ولا توجد بها أي إصابات خارجية وترتدي في يدها مصوغات ذهبية وفي رقبتها سلسلة فضة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر العام وتولت النيابة التحقيق.على جانب آخر، طعن استورجى شقيقتة بسكين مطبخ إثر مشاجرة نشبت بينهما بمسكنة الكائن بدائرة قسم الخصوص لمطالبتها له بميراثها الشرعي،تم نقل لمستشفي وضبط المتهم والأداة المستخدمة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.