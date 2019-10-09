نائب محافظ الإسماعيلية يتابع انتظام العملية التعليمية بالتل الكبير (صور)

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تفقد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم، يرافقه سعد بغدادى رئيس مركز ومدينة التل الكبير والدكتور خالد خلف قبيص وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية وقيادات التربية والتعليم بجولة ميدانية تضمنت المرور على عدد من مدارس مركز ومدينة التل الكبير وذلك للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بتلك المدارس ومتابعة سير العمل بها.



وتضمنت جولة نائب المحافظ ومرافقيه من القيادات زيارة وتفقد مدرسة الشهيد عمر الجناينى الإعدادية والتى تستضيف المدرسة الثانوية التجارية بمنطقة الحمادة، ومدرسة ناصر للتعليم الأساسي بمنطقة المزارعة.



وحرص نائب محافظ الإسماعيلية ومرافقيه بتفقد الفصول الدراسية والمعامل التعليمية، وخلال الجولة أعطى نائب المحافظ توجيهات لمديرى المدارس والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بضرورة الاهتمام بتثقيف وتوعية أبنائنا الطلاب بثقافة وآداب الحوار واحترام الرأى والرأى الآخر وبذل أقصى جهد لغرس روح الولاء والانتماء للوطن والجد والاجتهاد من أجل خلق جيل واعى يستطيع حمل راية هذا البلد وصناعة قادة المستقبل لمصر.

