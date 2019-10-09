رئيس وزراء اليونان يزور كنيسة مارجرجس بمجمع الأديان

Advertisements

زار رئيس وزراء اليونان وحرمه والوفد المرافق لهما، مساء أمس، كنيسة مارجرجس بمجمع الأديان بمصر القديمة، وذلك على هامش زيارتهم إلى مصر.



كان في استقبالهم سهير قنصوة مدير عام مناطق آثار مصر القديمة والفسطاط، والسيد عصام رجب مدير عام مصر القديمة و اللذان اصطحبهما في جولة داخل الكنيسة.



وقالت قنصوة، إن الزيارة استمرت لمدة حوالي ٤٥ دقيقة تجول خلالها رئيس الوزارء والوفد المرافق له جميع ارجاء الكنيسة وابدوا اعجابهم بها، وجهود وزارة الآثار في الحفاظ على تراث مصر العظيم.



جدير بالذكر أن كنيسة مارجرجس شهدت مسار رحلة العائلة المقدسة و هى الكنيسة المستديرة الوحيدة بمصر، تم تشييدها في القرن العاشر الميلادي، على قمة البرج الروماني بحصن بابليون، بمنطقة مجمع الأديان بمصر القديمة، تحتوي الكنيسة على أيقونات قبطية لقديسين تعود للقرن الحادي عشر والخامس عشر كما يوجد بها برجان رومانيان وأقدم مقياس لنهر النيل