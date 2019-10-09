هل يجوز للفتاة أن تزوج نفسها دون ولي؟ الإفتاء تُجيب



وعقب الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للإجابة على استفسارات المتابعين، قائلًا: "إن الله سبحانه وتعالى يقول( ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ)، إن العلة في الربا تعبدية، فإن كانت النتيجة واحدة في البيع والربا، إلا أن الله يريد أن نعبده بذلك، موضحًا أن الفرق بين الربا المحرم والبيع الحلال هو أن الربا يضغط على الفقير ويؤدي لسرعة التضخم، بينما البيع بالأجل سواء كان فيه زيادة أم لا إلا أنه يؤدي لتباطؤ التضخم".



وحول هل يجوز للفتاة أن تجوز نفسها دون ولي وما السن المسموح بها؟

وأوضح وسام، أنه لا يجوز النكاح إلا بولي عند جمهور الفقهاء، بينما عند الحنفية يجوز للفتاة البالغة العاقلة التي استقلت بنفسها أن تزوج نفسها، وهذا ما عليه اختيار القانون في مصر، ولكن هناك بعد أخر يغفل الكثير عنه، فرغم أن هذا العقد صحيح، إلا أنه حال وجود الأب على قيد الحياة، وفعلت ذلك غصب عنه فتدخل في دائرة غضب وعقوق الوالدين.



وعن حكم عمل وثيقة للتأمين على الحياة لمدة 17 عام بأرباح.

وأكد مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا التعامل حلال شرعًا.



ورد سؤالًا للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاء فيه: "لماذا البيع بالتقسيط حلال والربا حرام".