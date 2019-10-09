ترشيح جوليان ناجلسمان لتدريب مانشستر يونايتد

بدأ صبر إدارة نادي مانشستر يونايتد في النفاذ بعد البداية الكارثية للشياطين الحمر في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميير ليج".













وكشفت تقارير صحفية في إنجلترا عن أن مسئولي مانشستر يونايتد وضعوا عددًأ من المدربين لتولي تدريب الفريق في حالة إقالة أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق في ظل النتائج المتواضعة للفريق معه هذا الموسم.









ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية فإن إدارة النادي وضعت اسم المدرب الألماني جوليان ناجلسمان كأحد الخيارات لتعويض رحيل سولشاير في حال إقالته.









ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر على سلم ترتيب البريميير ليج برصيد 9 نقاط فقط جمعهم من 8 جولات حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 3 مباريات وخسر في مثلهم.







