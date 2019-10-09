إصدار 6 قرارات من وزارة الخارجية لتنظيم القمة 18 للفرنكفونية

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 80) 6 قرارات لاحداث وحدات تتكفل بالجانب التنظيمي واللوجيستي للقمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية المزمع تنظيمها بتونس في نوفمبر سنة 2020

وتتعلق هذه القرارات باحداث 6 وحدات وضبط تركيبتها ومشمولاتها، وذلك في اطار اللجنة التنفيذية المكلفة بالاعداد المادي للقمة وهي وحدة الاعلام والاتصال ووحدة الامن ووحدة المراسم والعلاقات العامة ووحدة الادارة والمالية ووحدة اللوجيستيك ووحدة الصحة .





وجاءت هذه القرارات تنفيذا للامر الحكومي عدد 428 لسنة 2019 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بتونس سنة 2020 لدى وزارة الشؤون الخارجية وضبط تنظيمها وطرق سيرعملها ،كما نص الامر المذكور على احداث هيكلين لدى هذه اللجنة وهما اللجنة التنفيذية،و لجنة المحتوى والفعاليات.





وياتي اصدارهذه القرارات الستة في اطار اللجنة التنفيذية المكلفة بالإعداد المادي والتنظيمي لتأمين الانعقاد المحكم للقمة طبقا لقرارات اللجنة الوطنية ويسير هذه اللجنة منسق عام يعين بمقرر من وزير الشؤون الخارجية، وتتركب من رؤساء الوحدات التابعة لها.



