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فايننشال تايمز: الصين تعرض زيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية بقيمة 10 مليارات دولار

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 02:12 م
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فايننشال تايمز: الصين تعرض زيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية بقيمة 10 مليارات دولار
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ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم نقلا عن مصاد أن مسؤولين صينيين عرضوا زيادة مشترياتهم السنوية من المنتجات الزراعية الأمريكية بقيمة عشرة مليارات دولار، مع سعي الدولتين لحل نزاع تجاري بينهما.

 ومن المنتظر أن يسافر نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، وهو كبير المفاوضين التجاريين الصينيين، إلى واشنطن للمشاركة في الجولة القادمة من المحادثات التجارية في العاشر والحادي عشر من أكتوبر، وفي الشهر الماضي، زادت بكين مشترياتها من منتجات زراعية أمريكية.
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