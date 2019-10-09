بنسبة 21٪.. تتصدر باجة الترتيب الوطني في تجميع صابة الحبوب

إحتلت ولاية باجة المرتبة الاولى في تجميع صابة الحبوب بنسبة 21 بالمائة فيما حلت ولاية سليانة في المرتبة الثانية بنسبة 16 بالمائة فولاية الكاف في المرتبة الثالثة ، جاء ذلك خلال يوم تقييمي نظمه ديوان الحبوب.





هذا وافاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب امس بان الصابة استثنائية للحبوب للموسم الفارط ستمكن من تقليص واردات المنتجات الغذائية واقتصاد حوالي 350 مليون دينار.





واضاف خلال يوم تقييمي نظمه ديوان الحبوب بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، انه « رغم الصعوبات التي عرفتها عمليات التجميع فان الموسم كان استثنائيا بفضل الاجراأت المتخذة من قبل الوزارة و منها الاتفاقية المبرمة بين ديوان الحبوب والبنك الوطني الفلاحي لتمويل الموسم » بالاضافة الى الظروف المناخية الملائمة و اعادة استغلال السكك الحديدية و تخصيص احدى و ثلاثين شاحنة تابعة للجيش الوطني لنقل الحبوب .