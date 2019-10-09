في جنازة طلعت زكريا.. الأطفال: "إحنا جايين نشوف هنا الزاهد"

رصدت عدسة "الفجر الفني" عدد من أهالي الإسكندرية أثناء تواجدهك بمدافن أسرة الفنان طلعت زكريا، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الفنانين، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث مشادات بين أسرة الراحل وبينهم.





و تواجد عدد كبير من الأطفال وبسؤالهم عن سبب حرصهم على حضور الجنازة كان الرد: "جايين نتصور مع هنا الزاهد".





نشير إلى أنه انتهت منذ قليل صلاة الجنازة على الفنان الراحل طلعت زكريا، والتي أقيمت في مسجد العامري بالإسكندرية.





كان الفنان الكوميدى طلعت زكريا قد توفى عصر أمس الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية، وتم نقله لأحد مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك، ومن المقرر أن تتلقى أسرة الفنان طلعت زكريا العزاء فيه مساء غد الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية فى منطقة المهندسين.





يذكر أن طلعت زكريا مواليد عام 1960 فى الإسكندرية ، وفى سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى دخوله بغيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا وله العديد من الأعمال السينمائية الناجحة منها طباخ الريس، ابو على ، سيد العاطفى ، حرامية في كي جى تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز، وغيرها من الأعمال الفنية الخالدة.





وكان أخر ظهور للفنان الراحل طلعت زكريا، في فرح النجم أحمد فهمي وهنا الزاهد، ، الذي أقيم منذ شهر في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهره وبحضور عدد كبير من النجوم، وكانت تظهر على الفنان طلعت زكريا، علامات المرض، بينما كانت ترقص معه ابنته الكبيرة إيمي، على أنغام أغنية يابتاع النعاع، لكنه لم يكن يتحرك من على الكرسي.





الفنان طلعت زكريا، تزوج مرتين الأولي من سيدة خارج الوسط الفني وهي إم أولاده إيمي وعمر، كَا تزوج من شيرين المنزلاوي، والدة الفنانة هنا الزاهد في عام 20050 وأستمر الزواج لمدة 10 سنوات لكنه أنفصل عنها.





وكانت أخر أعماله الدارمية في مسلسل الزبيق مع الفنان كريم عبد العزيز و شريف منير، وذلك في عام 2017.

طلعت زكريا يعد من أشهر فنانين الكوميديا في مصر، فقد قدم العديد من الأعمال السينمائية التي حققت نجاح كبير وأعلي إيرادات مع أكبر النجوم في مصر.