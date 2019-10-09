إجراء 75 عملية جراحية لعلاج أمراض العيون بالمجان في المنوفية

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صرح عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، بأنه تم تنظيم قافلة طبية خلال أكتوبر الجاري لعلاج أمراض العيون ضمن مبادرة حياة كريمة، وتم التوقيع الكشف الطبي على (340) حالة طبية بالمجان من محدودي الدخل بقرية طوخ طنبشا والقرى والعزب المجاورة بمركز بركة السبع.



تنوعت حالتهم المرضية ما بين (مياه بيضاء- قرنية- شبكية- نظارات طبية)، تحت إشراف فريق طبي على أعلى مستوى، مشيراً إلى أنه تم تحديد الحالات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية الشئون الاجتماعية بالمنوفية مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهاباً وعودة، فضلاً عن إجراء (75) عملية عيون للحالات المرضية المستحقة للتدخل الجراحي.



ومن جانبه أشاد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بتنظيم هذه القوافل الطبية مما يعظم دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ويعزز مفهوم المشاركة المجتمعية، للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من الآمهم ومعانتهم.



جاء ذلك في إطار حرص اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية على تحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية من محدودي الدخل، وبالتنسيق والتعاون الكامل بين محافظة المنوفية وجمعية الأورمان الخيرية لتوفير الخدمات الطبية والصحية للتخفيف من ألامهم والحد من معانتهم.