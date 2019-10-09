طلب إحاطة حول كثرة حوادث الطرق وانتشار المطبات العشوائية





ولفت إلى حادثة وقعت بالأمس أعلى طريق المنصورية بكرداسة نتيجة تصادم سيارة ملاكى بسيارة أخرى نقل ونتج عنها عدد من الإصابات في العنصر البشرى تم نقلهم إلى المستشفى، والأخطر من ذلك الحوادث المتكررة بصفة مستمرة على محور صفط اللبن وما تخلفه من وفيات وإصابات.



كما طالب المهندس علاء والى عضو مجلس النواب، بمعالجة أسباب تكرار الحوادث الموجودة على طرق كرداسة وقراها وعمل الصيانة الدورية اللازمة لهذه طرق مدينة كرداسة، والتأكد من سلامة أعمدة الإنارة، والعلامات الضوئية، وتوفير الأمن والحماية ووسائل الإنقاذ السريع.

تقدم النائب علاء والي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن كثرة حوادث الطرق وما ينتج عنها من خسائر فى الأرواح، وإصابات تسبب عاهات مستديمة في العنصر البشري، إلى جانب خسائر مادية جسيمة عند عدد غير قليل من البيوت المصرية، مشيرًا إلى أنه من المعروف أن معدلات حوادث الطرق فى مصر من أعلى المعدلات العالمية في الوقت الذى تقوم فيه الدولة بإنشاء طرق ومحاور جديدة.وانتقد "والي"، حالة الطرق بالمدن والقرى والتي ما زالت مهملة دون إضاءة ليلية أو علامات إرشادية فضلًا عن ارتفاع عدد المطبات العشوائية بطول البلاد وعرضها الأمر الذى يتسبب في كثرة الحوادث وفقدان العنصر البشرى بالإضافة للخسائر المادية وتلفيات السيارات واحتراقها أو تحطيمها وكل ذلك له تأثيرات سلبية.