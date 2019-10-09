ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

طلب إحاطة حول كثرة حوادث الطرق وانتشار المطبات العشوائية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:03 م
Advertisements
طلب إحاطة حول كثرة حوادث الطرق وانتشار المطبات العشوائية
أرشيفية
Advertisements
طباعة
إسلام شعراوي
 
Advertisements
تقدم النائب علاء والي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن كثرة حوادث الطرق وما ينتج عنها من خسائر فى الأرواح، وإصابات تسبب عاهات مستديمة في العنصر البشري، إلى جانب خسائر مادية جسيمة عند عدد غير قليل من البيوت المصرية، مشيرًا إلى أنه من المعروف أن معدلات حوادث الطرق فى مصر من أعلى المعدلات العالمية في الوقت الذى تقوم فيه الدولة بإنشاء طرق ومحاور جديدة.

وانتقد "والي"، حالة الطرق بالمدن والقرى والتي ما زالت مهملة دون إضاءة ليلية أو علامات إرشادية فضلًا عن ارتفاع عدد المطبات العشوائية بطول البلاد وعرضها الأمر الذى يتسبب في كثرة الحوادث وفقدان العنصر البشرى بالإضافة للخسائر المادية وتلفيات السيارات واحتراقها أو تحطيمها وكل ذلك له تأثيرات سلبية.

ولفت إلى حادثة وقعت بالأمس أعلى طريق المنصورية بكرداسة نتيجة تصادم سيارة ملاكى بسيارة أخرى نقل ونتج عنها عدد من الإصابات في العنصر البشرى تم نقلهم إلى المستشفى، والأخطر من ذلك الحوادث المتكررة بصفة مستمرة على محور صفط اللبن وما تخلفه من وفيات وإصابات.

كما طالب المهندس علاء والى عضو مجلس النواب، بمعالجة أسباب تكرار الحوادث الموجودة على طرق كرداسة وقراها وعمل الصيانة الدورية اللازمة لهذه طرق مدينة كرداسة، والتأكد من سلامة أعمدة الإنارة، والعلامات الضوئية، وتوفير الأمن والحماية ووسائل الإنقاذ السريع.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: حوادث الطرق النائب علاء والي المطبات العشوائية الحوادث
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
البحرين
-
x
18:30
-
إذربيجان
ألمانيا
-
x
20:45
-
الأرجنتين

DMCA.com Protection Status