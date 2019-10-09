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لاعب طنطا ينضم للمنتخب الأوغندي لمواجهة أثيوبيا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:00 م
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لاعب طنطا ينضم للمنتخب الأوغندي لمواجهة أثيوبيا
فريق طنطا
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محمد الصو
 
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غادر صباح اليوم تاديو لوانجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، القاهرة متوجها لبلاده للانضمام لمعسكر منتخب أوغندا استعدادا للتصفيات الإفريقية.

وكان طنطا، استلم خطابا رسميا من الاتحاد الأوغندي، يطلب انضمام اللاعب بحد أقصى اليوم، استعدادا لمواجهة أثيوبيا وديا.

من ناحية أخرى يواصل الفريق تدريباته بقيادة أيمن المزين المدير الفني، استعدادا لمنافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

واكتفى المزين بخوض مواجهة ودية واحدة، بعد تقديم مباراته أمام الإسماعيلي، إلى يوم 16 من الشهر الجاري بدلا من يوم 20، بالجولة الرابعة للدوري العام.
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