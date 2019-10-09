برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول العشوائية التى تسود إنتاج الأجهزة التعويضية
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:00 م
Advertisements
إسلام شعراوي
Advertisements
Advertisements
تقدم النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول العشوائية التى تسود إنتاج الأجهزة التعويضية فى مصر، وأسعارها المرتفعة التي تزيد من معاناة ذوي الإعاقة الحركية.
وأوضح طارق متولي، فى نص طلب الإحاطة، أن المشكلة ليست في أسعارها فقط، ولكن عدم وجود مواصفات قياسية لإنتاج تلك الأجهزة من قبل هيئة المواصفات والجودة، وكذلك عدم وجود جهة معنية مختصة بالإشراف على جميع مراحل التصنيع، مما يسفر عن إنتاج أجهزة تُحدث أضرارا بالغة للمرضى، مؤكدًا أن أهم المضاعفات التي تنتج عن تركيب طرف غير صالح للاستخدام هي التقرحات والألم وعدم القدرة على السير بالطرف.
وأضاف النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ورش "بير السلم" تستغل وجود مئات الآلاف من المرضى يركبون أطرافا صناعية وتبيعهم هذه الأجهزة بالآلاف دون أن تكون صالحة لهم، والسمة الغالبة على مجال الأجهزة التعويضية هي المتاجرة والأرباح التي تصل في بعض الحالات إلى 200 و300%، مؤكدًا أنه لا توجد رقابة طبية وفنية على سوق الأطراف الصناعية، ومعظم العاملين في السوق غير حاصلين على تراخيص وغير مؤهلين للعمل بها.
وأوضح النائب البرلماني، أن عدد الشركات العاملة بهذا المجال يقرب من 100 شركة، منهم 5 فقط خاضعون لإشراف طبي، مطالبًا بمزيد من الرقابة على هذا السوق، ووضع مواصفات للجودة والتأكد من الالتزام بها.
وأوضح طارق متولي، فى نص طلب الإحاطة، أن المشكلة ليست في أسعارها فقط، ولكن عدم وجود مواصفات قياسية لإنتاج تلك الأجهزة من قبل هيئة المواصفات والجودة، وكذلك عدم وجود جهة معنية مختصة بالإشراف على جميع مراحل التصنيع، مما يسفر عن إنتاج أجهزة تُحدث أضرارا بالغة للمرضى، مؤكدًا أن أهم المضاعفات التي تنتج عن تركيب طرف غير صالح للاستخدام هي التقرحات والألم وعدم القدرة على السير بالطرف.
وأضاف النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ورش "بير السلم" تستغل وجود مئات الآلاف من المرضى يركبون أطرافا صناعية وتبيعهم هذه الأجهزة بالآلاف دون أن تكون صالحة لهم، والسمة الغالبة على مجال الأجهزة التعويضية هي المتاجرة والأرباح التي تصل في بعض الحالات إلى 200 و300%، مؤكدًا أنه لا توجد رقابة طبية وفنية على سوق الأطراف الصناعية، ومعظم العاملين في السوق غير حاصلين على تراخيص وغير مؤهلين للعمل بها.
وأوضح النائب البرلماني، أن عدد الشركات العاملة بهذا المجال يقرب من 100 شركة، منهم 5 فقط خاضعون لإشراف طبي، مطالبًا بمزيد من الرقابة على هذا السوق، ووضع مواصفات للجودة والتأكد من الالتزام بها.
Advertisements
- وزير التجارة: إعداد 111 مواصفة قياسية جديدة.. و3 شهادات لتحسين تطبيقات نظم الجودة
- أهمهم "تشديد الرقابة على أصحاب محال الإطارات".. ننشر أبرز ما طالب به نواب "البرلمان" اليوم
- طارق متولي: صناعة الأثاث أحد أهم ركائز الاقتصاد
- برلماني: فرض رسوم وقائية على واردات حديد التسليح والبليت يحمي الصناعة المصرية
- برلماني: البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية ستخفض نسب البطالة
- برلماني يتقدم بطلب إحاطة إلى الحكومة لتأهيل المسئولين عن تعليم الكبار
- طلب إحاطة إلى الحكومة للتوسع في إنتاج"أكياس" صديقة للبية
- تحرك برلماني جديد حول تزايد الأمية في مصر
- برلماني: مصر تحولت إلى دولة رائدة إقليميًا في استخدام الغاز الطبيعي
- تحرك برلماني حول انتشار العدسات اللاصقة المغشوشة
المزيد عن: النائب طارق متوليتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر