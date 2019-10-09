برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول العشوائية التى تسود إنتاج الأجهزة التعويضية

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تقدم النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول العشوائية التى تسود إنتاج الأجهزة التعويضية فى مصر، وأسعارها المرتفعة التي تزيد من معاناة ذوي الإعاقة الحركية.



وأوضح طارق متولي، فى نص طلب الإحاطة، أن المشكلة ليست في أسعارها فقط، ولكن عدم وجود مواصفات قياسية لإنتاج تلك الأجهزة من قبل هيئة المواصفات والجودة، وكذلك عدم وجود جهة معنية مختصة بالإشراف على جميع مراحل التصنيع، مما يسفر عن إنتاج أجهزة تُحدث أضرارا بالغة للمرضى، مؤكدًا أن أهم المضاعفات التي تنتج عن تركيب طرف غير صالح للاستخدام هي التقرحات والألم وعدم القدرة على السير بالطرف.



وأضاف النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ورش "بير السلم" تستغل وجود مئات الآلاف من المرضى يركبون أطرافا صناعية وتبيعهم هذه الأجهزة بالآلاف دون أن تكون صالحة لهم، والسمة الغالبة على مجال الأجهزة التعويضية هي المتاجرة والأرباح التي تصل في بعض الحالات إلى 200 و300%، مؤكدًا أنه لا توجد رقابة طبية وفنية على سوق الأطراف الصناعية، ومعظم العاملين في السوق غير حاصلين على تراخيص وغير مؤهلين للعمل بها.



وأوضح النائب البرلماني، أن عدد الشركات العاملة بهذا المجال يقرب من 100 شركة، منهم 5 فقط خاضعون لإشراف طبي، مطالبًا بمزيد من الرقابة على هذا السوق، ووضع مواصفات للجودة والتأكد من الالتزام بها.