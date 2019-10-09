الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية: الإنتاج بلغ 9.9 مليون في أكتوبر

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قال أمين ناصر الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر للنفط والمال اليوم الأربعاء: "إن الهجمات على منشآت النفط السعودية لم يكن لها تأثير على موقف أرامكو السعودية قبل الإدراج في البورصة الجزئية المزمع إجراؤها".



وأوضح: "أن الإنتاج لشهر أكتوبر بلغ 9.9 مليون برميل في اليوم".



وأضاف: "أن أرامكو تسير على الطريق الصحيح لاستعادة طاقتها الإنتاجية القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا بنهاية نوفمبر، وأنا الهجمات لم تسفر عن أي انخفاض في إيرادات الشركة لأنها واصلت تزويد عملائها كما هو مخطط لها".



وصرح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أيضًا: "أن الهجمات مثل تلك التي تعرضت لها منشآت النفط السعودية والتي أدت الشهر الماضي إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 20٪ قد تستمر إذا لم يكن هناك استجابة دولية منسقة".



وقال أمام مؤتمر النفط والمال في لندن في تعليقات سياسية نادرة: "غياب التصميم الدولي على اتخاذ إجراء ملموس قد يشجع المهاجمين ويعرض أمن الطاقة في العالم لخطر أكبر".



وأضاف: "أن أرامكو تسير على الطريق الصحيح لاستعادة طاقتها الإنتاجية القصوى من النفط البالغة 12 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية نوفمبر".

