تظاهرات أمام الإدارة المركزية للحشد الشعبي في العراق

انطلقت تظاهرة أمام مقر الإدارة المركزية للحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت مصادر إن "العشرات تظاهروا أمام مقر الإدارة المركزية للحشد في منطقة الجادرية في بغداد"، حسب ما ذكر موقع "شفق نيوز" الإخباري.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الأمنية قطعت الشارع المؤدي إلى جامعة بغداد، وحي الكرادة، بسبب التظاهرة.

وردد المتظاهرون عبارات وهتافات منددة بمسؤولين عراقيين حسب تسجيلات مصورة تداولها ناشطون.

ويواصل محتجون في العاصمة بغداد وعدد من محافظات الوسط، والجنوب تظاهراتهم الاحتجاجية التي انطلقت منذ منتصف الأسبوع الماضي.