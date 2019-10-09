وكيل "نقل النواب" يطالب بإزالة الأسواق العشوائية من على القضبان
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 12:50 م
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إسلام شعراوي
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طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وزير النقل والمهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالإسراع فى إزالة الأسواق العشوائية البالغ عددها نحو 1200 سوق عشوائية على شريط قضبان السكك الحديدية، وأخرى بمحيط المحطات بمختلف محافظات الجمهورية، متهما الحكومة بأنها وراء انتشار هذا الكم الكبير من الأسواق العشوائية.
وقال زين الدين، إنه يجب وضع خطة عاجلة وشاملة بين وزارات الداخلية والنقل والتنمية المحلية والمحافظين لإزالة الأسواق العشوائية، خاصة أن هذه الأسواق تعوق حركة سير القطارات وتعرض حياة المواطنين والباعة الجائلين لخطر الموت تحت عجلات القطارات، مُطالبًا الحكومة بالإسراع فى إزالة جميع التعديات على حرم السكة الحديد، للحفاظ على أرواح المواطنين وحركة سير القطارات على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري.
وقال زين الدين، إنه يجب وضع خطة عاجلة وشاملة بين وزارات الداخلية والنقل والتنمية المحلية والمحافظين لإزالة الأسواق العشوائية، خاصة أن هذه الأسواق تعوق حركة سير القطارات وتعرض حياة المواطنين والباعة الجائلين لخطر الموت تحت عجلات القطارات، مُطالبًا الحكومة بالإسراع فى إزالة جميع التعديات على حرم السكة الحديد، للحفاظ على أرواح المواطنين وحركة سير القطارات على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري.
وتابع :"أكبر دليل على أن الحكومة هى السبب فى زيادة حجم التعديات والأسواق العشوائية على حرم السكة الحديد، أنه لا يوجد أى محافظ داخل جميع المحافظات التى تمر بها خطوط السكك الحديدية بادر من تلقاء نفسه لتطهير الخطوط داخل محافظته من التعديات والأسواق العشوائية"، مؤكدا أن المحافظين أصبحوا عبئا على الدولة لأن مثل هذه القضايا لا يجب الانتظار فيها لحين صدور تعليمات فوقية.
وأوضح النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه لو صدرت إشارة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن هذا الملف لهرول جميع المحافظين لتنفيذ إشارة الرئيس، متسائلا: "هل هؤلاء المحافظون لا يفكرون وهل دائما ينتظرون التعليمات المركزية؟"، مشيرا إلى أن ملف إزالة التعديات والمناطق والأسواق العشوائية داخل حرم السكك الحديدية ليست مسئولية وزارة النقل او الهيئة القومية للسكك الحديدية ولكن هى مسئولية جميع الوزارات المختصة بصفة عامة ومسئولية المحافظين بصفة خاصة.
وأوضح النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه لو صدرت إشارة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن هذا الملف لهرول جميع المحافظين لتنفيذ إشارة الرئيس، متسائلا: "هل هؤلاء المحافظون لا يفكرون وهل دائما ينتظرون التعليمات المركزية؟"، مشيرا إلى أن ملف إزالة التعديات والمناطق والأسواق العشوائية داخل حرم السكك الحديدية ليست مسئولية وزارة النقل او الهيئة القومية للسكك الحديدية ولكن هى مسئولية جميع الوزارات المختصة بصفة عامة ومسئولية المحافظين بصفة خاصة.
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