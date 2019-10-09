خلي بالك.. "الأرصاد": انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

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قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس إدارة التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا سنشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ما بين درجة ودرجتين اليوم وغدًا، وهذا الانخفاض على السواحل الشمالية والقاهرة والدلتا والوجه البحري، على ان يشمل الانخفاض جميع انحاء الجمهورية اعتبارًا من الغد.



وناشد "عطا"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "قناة مصر الأولى"، اليوم الأربعاء، المصريين بالتوجه للاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع، والتمتع بالأماكن السياحية والشواطئ المصرية، موضحًا أن درجة الحرارة على السواحل الشمالية الغربية ستصل إلى 31 درجة مئوية، وتصل على شمال سيناء والساحل الشمالي الشرقي لـ 28 درجة مئوية، وتصل على القاهرة والوجه البحري لـ 33 درجة مئوية، وشمال سيناء والغردقة 36 درجة مئوية، وشمال الصعيد 38 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 42 درجة مئوية.



وشدد رئيس إدارة التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على أن نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة، محذرًا من ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر، والتي تنكشع مع تقدم ساعات النهار وشروق الشمس، مناشدًا قائدي المركبات بتوخي أقصى درجات الحذر في القيادة أثناء الشبورة المائية، منوهًا إلى أن هناك نشاط للرياح غير مثير للرمال والأتربة، موضحًا أن أهم ما يميز فصل الخريف أنه معتدل في أغلب الأحوال، مشددًا على أن البحرين الاحمر والأبيض مهيأة تمامًا لممارسة كافة الأنشطة البحرية.

