مجمع اللغة بمكة المكرمة يعرب "سناب شات"





غير مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة مصطلح "السناب شات" إلى "سِناب"، وفقا لرأي غالبية أعضائه، مع توصية بمداولته والتمكين له بين الجهات المعنية بالإعلام والتعريب والثقافة بهذا الضبط، تمهيدا لتدوينه في المعاجم العربية الحديثة.وقال رئيس المجمع، عبدالعزيز الحربي، إنه بعد اجتماعات ومراسلات عدة مع المجمعيين وأصحاب الشأن من اللغويين من داخل المملكة وخارجها في عدد من الدول العربية للخروج بقرار إجماعي، بحسب صحيفة “عكاظ”.وتقدم الأعضاء بألفاظ مقترحة منها ما هو ترجمات أو ألفاظ بديلة للمصطلح مثل "راسول ولحظي ودردشة خاطفة وصومرئي وتلميح الحدث وشارك لحظة وسنا برق ومخاطفة وغيرها"، ومنها ما هو تعريب للفظ بصيغ متعددة، مثل "سِنبْشات وسِناب وسانوب وغيرها".وأوضح الحربي، أن رأي أغلب الأعضاء المشاركين هو الاحتفاظ باللفظ الأجنبي مع تطويعه للنظام الصرفي العربي، وبناء عليه صدر قرار المجمع، حيث جاء فيه اقتراح لفظ “السناب” بكسر السين.وأضاف أن من سنة العرب تعريب الألفاظ الأعجمية بإبقاء أصل اللفظ وإخضاعه لأوزانهم، وأن هذا اللفظ موافق للعرف اللغوي الشائع بين عامة الناس اليوم، إذ يطلقون لفظ “سِناب” على هذا التطبيق.وذكر الحربي أنه يمكن الاشتقاق منه لإفادة الأحداث والمعاني المتعلقة بالتطبيق، فالوحدة المرسلة بالتطبيق تسمى “سنَابة” والفعلُ هو “سنَّب” بالتضعيف، أو “سَانَبَ” لإفادة معنى المشاركة، وأن هذا اللفظ موافق لما مال إليه أكثر الأعضاء المشاركين في موضوع القرار.وكشفت إحصائيات من شركة سناب نقلتها صحيفة "سعودي جازيت" أن المملكة العربية السعودية هي أكثر دولة في العالم تملك مستخدمين نشطين ( يومياً ) لتطبيق سناب شات حول العالم.وذكرت الإحصائية، أن عدد المستخدمين السعوديين يصل إلى 8.2 مليون مستخدم يومي للتطبيق ( يتفاعلون يومياً مع التطبيق)، كما أن العاصمة الرياض ومدينة جدة في الغرب هي أعلى مدن العالم في الاستخدام اليومي لتطبيق سناب شات.وأضاف التقرير، أن إطلاق ميزة الفلاتر المدفوعة المخصصة للمناسبات في مكان ووقت محدد مسبقاً ساهم في زيادة التفاعل اليومي مع التطبيق خصوصا في المدن المذكورة.وعلى جانب آخر، ذكر التقرير، أن التطبيق يملك 60 مليون مستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وحدها وهناك أيضاً 9 مليون مستخدم في البرازيل و3 مليون مستخدم في أستراليا، بالإضافة إلى 1.1 مليون مستخدم في الإمارات العربية المتحدة.يسيطر الإناث على 55% من مستخدمين سناب شات مقابل 45% من الذكور، فيما تترواح أعمار المستخدمين بين 18 و40 عاماً.