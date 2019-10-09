خلافات مع الزعيم ومواقف محرجة.. أسرار في حياة الفنان الراحل طلعت زكريا

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رحل الفنان الكبير طلعت زكريا، عن عالمنا مساء أمس، بعد صراع مع المرض، تاركًا تاريخًا فنيًا كبيرًا، ومشاهد عصية على النسيان، وحكايات كثيرة كشف عنها.





وأوضح طلعت زكريا فى تصريحات صحفية سابقه أنه كان يعمل منقذا على شواطئ الإسكندرية،وذلك قبل اقحامه عالم التمثيل.



سبب خلاف الفنان الراحل طلعت زكريا مع الزعيم عادل إمام بسبب خروجه عن النص أثناء تصوير مسلسل العراف، حيث غضب الزعيم منه كثيرا وطالبه بالالتزام بالسيناريو،واعتبر طلعت انه يمنعه من إضحاك الجمهور، وقال له: "طالما مش عايز حد يضحك الجمهور جايبني ليه"، تلك الكلمات هى التى أغضبت عادل إمام وأثارت الأزمة بينهما،لكن تم الصلح فيما بعد ،وكشف الراحل عن مواليس الصلح فى تصريحات صحفية سابقة وذلك أثناء خروج عادل إمام من "لوكيشن" تصوير مسلسل "عفاريت عدلي علام"، وجد عددًا من السيارات خارج اللوكيشن بمدينة السينما، وسأل عن الموجودين بالداخل، وعندما أخبروه أن طلعت زكريا يصور بالداخل، طلب من السائق التوقف،ودخل لكى يطمئن عليه ،فوقتها قال له الراحل طلعت زكريا: "متزعلش مني" ليرد الزعيم قائلا: "الكبير لابد وأن يسامح وأنا كبير".



ولكن نشب خلاف آخر بينهما بسبب تدخل عادل إمام في الدور الذي كان يؤديه طلعت في مسلسل "العراف"، وهو ما جعله يعلن عدم تعامله مرة أخرى مع الزعيم .



ومن المواقف المحرجة التى تعرض لها الفنان طلعت زكريا عندما حل ضيفا على برنامج المقالب الإذاعي "سكوت هنسمع"، وتقوم فكرة البرنامج على استضافة الفنان على إنه ضيف مع الفنان محمد هنيدي، وعلى الهواء أخبروا الفنان طلعت زكريا أن هنيدي لن يأتي وسيقوم الممثل إسلام إبراهيم بتقليد صوت هنيدي.



وخلال الحلقة تعامل طلعت زكريا، على أن هنيدي متواجد بجواره، الأمر الذي سبب له موقف محرج على الهواء، حيث عرض البرنامج اتصالا على انه اتصال من هنيدي وعبر عن غضبه.





سر تربية "شنبه"



قال الفنان طلعت زكريا، في برنامج " مفاتيح" مع الإعلامي مفيد فوزي، إن سبب تربيته لشنبه، هو أنه أوسم بالوجه، حيث أن أنفه كانت كبيرة جدا، وأضاف أنه بعد أن قام بتربية شنبه، تهافت عليه المنتجين،وأشار أنه أخذ هذا الأمر من الفنان سمير غانم.



وكان أخر ظهور للفنان الراحل طلعت زكريا، في فرح الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي الذي أقيم منذ شهر في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضره عدد كبير من نجوم الفن



وظهرت علامات المرض على الفنان طلعت زكريا، وذلك عندما كانت ابنته الكبيرة إيمي ترقص معه على أنغام أغنية" يابتاع النعاع" ، لكنه لم يتحرك من على الكرسي.



تزوج الفنان طلعت زكريا مرتين، الأولي من سيدة خارج الوسط الفني وهي إم أولاده إيمي وعمر، وتزوج من شيرين المنزلاوي، والدة الفنانة هنا الزاهد في عام2005 وأستمر الزواج لمدة 10 سنوات لكنه أنفصل عنها.



تعرض لوعكة صحية شديدة منذ أيام ونقل على أثرها إلي أحدي المستشفيات الخاصة في مدينة 6 أكتوبر، إلى أن رحل عن عالمنا عصر يوم الثلاثاء فى اليوم الثامن من شهر أكتوبر لعام2019.



وكانت أخر أعماله الدارمية مسلسل "الزبيق" مع الفنان كريم عبد العزيز و شريف منير،الذى عرض في رمضان 2017.



يذكر أن آخر اعمال طلعت زكريا السينمائية مشاركته فى فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ".