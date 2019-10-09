ممدوح عيد: نسير بخطة واضح ونفخر بوجود 8 دوليين في بيراميدز

عبر المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز عن سعادته البالغة بوجود 8 لاعبين يحملون الصفة الدولية مع منتخبات بلادهم في صفوف الفريق، ما يؤكد أن النادي يحسن اختيار لاعبيه ويسير وفق خطة هدفها وضع بيراميدز في مكانة مميزة.









وضم المنتخب المصري الأول، رباعي بيراميدز، عمر جابر ورجب بكار ومحمد حمدي وعبد الله السعيد لمعسكر أكتوبر الجاري استعدادا لمباراة بتسوانا الدولية الودية.









وانضم في المقابل، إيريك تراوري لصفوف منتخب بوركينا فاسو، وعبده لومالا لمنتخب أوغندا، وعمر لعيوني لمنتخب تونس، بجانب انضمام المدافع ويلفريد كانون لمنتخب كوت ديفوار.













أضاف المدير التنفيذي أنه سعيد للغاية أن بيراميدز بعد أول سنة له في تجربته الجديدة بات يمتلك هذا العدد الكبير من النجوم الدوليين في عدة منتخبات، ما يؤكد أن بيراميدز يختار لاعبيه بعناية فائقة وهدفه أن يكون مساهما في مد المنتخبات باللاعبين والنجوم في مختلف المراكز وأن يكون أحد أهم الأندية في مصر وقارة أفريقيا.









وشدد على أن إدارة بيراميدز تسير وفق خطة عمل واضحة، هدفها وضع بيراميدز في مكانة كبيرة وأن يكون منافسا على جميع البطولات والألقاب خلال السنوات المقبلة، ووجود 8 لاعبين دوليين يؤكد أن الأمور تسير بشكل صحيح.



