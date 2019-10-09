ميسي: ميسي يُفجر مفاجآة بشأن إنتقال نيمار لـ ريال مدريد

اعترف ليونيل ميسي بأنه يعتقد أن نيمار سينضم إلى ريال مدريد هذا الصيف إذا لم يوقع مع برشلونة بدلاً من ذلك.





لم يخف المهاجم البرازيلي رغبته في مغادرة باريس سان جيرمان وكلا الناديين الإسبان الكبيرين مرتبطان به.





وقال ميسي في مقابلة مع "RAC1": "أعتقد حقًا أن نيمار سيتوجه إلى ريال مدريد إذا لم يأت إلى هنا".





وتابع: "لقد أراد حقًا مغادرة باريس وأظهر ذلك." واعتقدت أن فلورنتينو [بيريز] وريال مدريد سيفعلان شيئًا للتوقيع عليه.





وتحدث ميسي أيضًا عن البطاقة الحمراء التي تلقاها عثمان ديمبيلي ضد إشبيلية لانتقاده الحكم أنطونيو ميغيل ماتو لاهوز.





وقال الارجنتيني: "كان من الصعب القول لأن [ديمبلي] يكافح لتوحيد الجمل معًا ليقول شيئًا واضحًا للغاية"





واختتم حديثه: "لقد فاجأنا أن ماتيو لاهوز سمعته بوضوح ، فهو يناضل من أجل التحدث باللغة الإسبانية."