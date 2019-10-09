الإعلان التشويقي لفيلم "يوم وليلة" يتخطى المليون مشاهده علي مواقع التواصل الاجتماعي
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:48 ص
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الفجر الفني
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طرحت الصفحة الرسمية لفيلم "يوم وليله" الإعلان التشويقي للعمل وقد تخطي المليون مشاهده بعد نزوله علي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بناءا علي تفاعل الجمهور .
فيلم "يوم
وليلة" بطولة النجم خالد النبوي و احمد الفيشاوي ودره وحنان مطاوع و خالد سرحان
و ميدو عادل وحمزه العيلي ومن تاليف يحيي فكري واخراج ايمن مكرم ومن إنتاج المرايا
للإنتاج الثقافي والريماس للإنتاج الفني وإشراف عام ريمون رمسيس وفدوي رفيق .
جدير بالذكر أن
الفيلم تم عرضه لأول مره أمس بختام مهرجان مالمو للسينما بالسويد وحضر العرض ابطال
العمل.
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