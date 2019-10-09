الإعلان التشويقي لفيلم "يوم وليلة" يتخطى المليون مشاهده علي مواقع التواصل الاجتماعي

طرحت الصفحة الرسمية لفيلم "يوم وليله" الإعلان التشويقي للعمل وقد تخطي المليون مشاهده بعد نزوله علي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بناءا علي تفاعل الجمهور .

فيلم "يوم وليلة" بطولة النجم خالد النبوي و احمد الفيشاوي ودره وحنان مطاوع و خالد سرحان و ميدو عادل وحمزه العيلي ومن تاليف يحيي فكري واخراج ايمن مكرم ومن إنتاج المرايا للإنتاج الثقافي والريماس للإنتاج الفني وإشراف عام ريمون رمسيس وفدوي رفيق .

جدير بالذكر أن الفيلم تم عرضه لأول مره أمس بختام مهرجان مالمو للسينما بالسويد وحضر العرض ابطال العمل.