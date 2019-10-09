تكريم هبة الشيخ على منصة كتبنا بجائزة إبداع هذا الشهر

في تقليد جديد ترسيه منصة كتبنا لتقديم التقدير والاحتفاء الواجب بكتابها ومبدعيها الأعزاء من أسرة مؤلفي كتبنا، قامت بتكريم المؤلفة والمبدعة "هبة الشيخ" بجائزة الإبداع تقديراً لها على تميز المحتوى الإبداعي الذي قدمته في كتابها الشيق "ينتهي الطريق عند أطراف حذائي" ولكونها أبرز المؤلفين لهذا الشهر.

وكتابها الجميل "ينتهي الطريق عند أطراف حذائي" هو نموذج بديع لأدب السيرة الذاتية ممزوجا بأدب السفر، الكتاب هو ديالوج داخلي يدور داخل أغوار المؤلفة أثناء سفرها في عدة بلاد أوربية وأفريقية وأسيوية، بجانب تجوالها داخل مصر.

وأعربت هبة الشيخ عن شكرها وامتنانها لمجهودات منصة كتبها، وسعيها الدؤوب في العمل المستمر لخدمة كتابها الناشئين وتوصيلهم لجمهور عريض من مختلف الفئات، جدير بالذكر أن هبة هي مديرة ثقافية، وعضو مؤسس والمدير الحالي لـ (محطات للفن المعاصر) التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، وتهدف إلى إتاحة الفن للجميع عبر الحد من مركزية العمل الثقافي في العاصمة، درست اللغة الفرنسية والترجمة، وتخرجت من كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، وحاصلة على درجة الماجستير في إدارة الفنون من مدرسة أوتريخت للفنون- هولندا. تنوعت خبراتها العملية والمهنية في العمل كصحفية بالإذاعة، وفي الصحافة المطبوعة، إضافة لعملها كمترجمة ومحررة لمواقع إليكترونية مختلفة.

الجائزة التي يعبر عنها تمثال ذهبي يرفع نجمة كبيرة إلى السماء ترمز للضياء والإبداع والتميز الذي يقدمه المؤلفين المميزين الذين تختارهم هيئة التحرير في كتبنا، ويحمل اسم الكاتب أو الكاتبة كتقدير رمزي يعبر عن امتنانا ومحبتنا واحترامنا لإبداع الشباب، الذي وجدت كتبنا في الأصل لتقديمه وتمكينه وإبرازه ودعمه.