زوجه شهيد عن عمل مجسم لاستدعاء روحه: "كان نفسي أحضنه" (فيديو)

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قالت بسمة عبد النبي، زوجة الشهيد محمود طلعت، شهيد القوات المسلحة عن ابتكارها فكرة مجسم لزوجها لاستدعاء روحه وهيئته بالمنزل بعد سؤال اطفاله عنه، إنها كانت تجمعها بالشهيد قصة حب لمدة عامين، وبعدها تقدم لخطبتها، وبعد رفضه لكونه من القاهرة وهي من الاسكندرية، قبل أن يذهب ليعيش بالإسكندرية للزواج منها، مشددة على أنها مازال المصحف الذي كان يقرأ فيه في آخر زيارة في المكان الذي وضعه فيه ولم تحركه حتى الآن.



وأضافت "عبد النبي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أنها كانت تريد أن تحتضن زوجها؛ ونظرًا لوجود قبره في القاهرة وعدم تمكنه من زيارته لتواجدها في الإسكندرية، ووجدت صفحة على الأنترنت تعمل مجسمات لعرائس في الأفراح، فتوجهت لعمل مجسم له بطوله لوضعه في المنزل.



وتابعت: "أول ما جبت المجسم حضنته، وبقعد اتكلم معاه، وأي حاجة مضايقاني باحكيله عليها، وبحس أنه سامعني وحاسس بكل كلمة أنا بقولها، وبرتاح جدًا لما بكلمه، وبناته عندما يكونوا زعلانين منها بيروحوا للمجسم ويشتكوا منها له، وفي بعض الأوقات تقوم إحدى بناته بتقليد صوته من خلف المجسم وتخاطب الأخرى على أنه والدها"، موضحة أن بناته يدركوا أن والدهم في السماء، موجهة رسالة لجميع زوجات الشهداء قالت خلالها: "إحنا ربنا معانا وبيصبرنا وبيقوينا علشان نكمل مشوار الأبطال ونقدر نربي أولادنا".



