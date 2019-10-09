أداء متباين لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات الأربعاء

إستهلت بورصة الكويت تعاملاتها بأداء متباين لكافة المؤشرات ، وتراجع المؤشران العام والأول بنسبة 0.07 بالمائة و0.11 بالمائة على الترتيب، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.03 بالمائة ، وبلغ حجم تداولات البورصة حتى اللحظة 26.3 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1170 صفقة حققت سيولة بقيمة 4.5 مليون دينار









وتصدر قطاع السلع الاستهلاكية التراجعات في تمام الساعة 10:02 صباح اليوم بتوقيت الكويت، بانخفاض نسبته 1.07 بالمائة، فيما تصدر قطاع النفط والغاز الارتفاعات بنمو قدره 0.37 بالمائة ، تصدر سهم "دانة" تراجعات البورصة الكويتية في تلك الأثناء بانخفاض كبير نسبته 31.74 بالمائة، فيما تصدر سهم "أم القيوين" القائمة الخضراء مُرتفعاً بنحو 20.71 بالمائة ، وتصدر سهم "أهلي متحد - البحرين" نشاط التداولات على كافة المستويات بكميات بلغت 1.26 مليون سهم بقيمة 4.62 مليون دينار مُستقراً عند سعر 274 فلساً.





كان بنك الكويت المركزي وافق أمس على الاندماج بين بنكي "أهلي متحد" البحريني وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، والتي اشترط فيها "المركزي" استيفاء بعض المتطلبات التفصيلية.