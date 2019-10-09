ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أداء متباين لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات الأربعاء

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:34 ص
Advertisements
أداء متباين لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات الأربعاء
بورصة الكويت
Advertisements
طباعة
نيفين سمير
 
Advertisements
 إستهلت بورصة الكويت تعاملاتها بأداء متباين لكافة المؤشرات ، وتراجع المؤشران العام والأول  بنسبة 0.07 بالمائة و0.11 بالمائة على الترتيب، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.03 بالمائة ، وبلغ حجم تداولات البورصة حتى اللحظة 26.3 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1170 صفقة حققت سيولة بقيمة 4.5 مليون دينار


وتصدر قطاع السلع الاستهلاكية التراجعات في تمام الساعة 10:02 صباح اليوم بتوقيت الكويت، بانخفاض نسبته 1.07 بالمائة، فيما تصدر قطاع النفط والغاز الارتفاعات بنمو قدره 0.37 بالمائة ، تصدر سهم "دانة" تراجعات البورصة الكويتية في تلك الأثناء بانخفاض كبير نسبته 31.74 بالمائة، فيما تصدر سهم "أم القيوين" القائمة الخضراء مُرتفعاً بنحو 20.71 بالمائة ، وتصدر سهم "أهلي متحد - البحرين" نشاط التداولات على كافة المستويات بكميات بلغت 1.26 مليون سهم بقيمة 4.62 مليون دينار مُستقراً عند سعر 274 فلساً.

كان بنك الكويت المركزي وافق أمس على الاندماج بين بنكي "أهلي متحد" البحريني وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، والتي اشترط فيها "المركزي" استيفاء بعض المتطلبات التفصيلية.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن:
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
البحرين
-
x
18:30
-
إذربيجان
ألمانيا
-
x
20:45
-
الأرجنتين

DMCA.com Protection Status