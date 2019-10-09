ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نجل طلعت زكريا يكشف السبب الحقيقي لوفاة والده

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:28 ص
Advertisements
نجل طلعت زكريا يكشف السبب الحقيقي لوفاة والده
طلعت زكريا
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
كشف عمر، نجل الفنان الراحل طلعت زكريا، أن السبب الحقيقي لوفاة والده هو اصابته بالتهاب رئوي حاد، وتم احتجازه بغرفة الرعاية المركزة، لمدة 4 أيام.

وكانت انتشرت شائعات خلال الساعات الماضية، توضح أن الفنان راحل طلعت زكريا، توفي نتيجة اصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وهناك شائعات أخرى أفادت أنه توفي نتيجة سكتة دماغية، وتسبب في هذا هو تكتم أسرته على نشر تفاصيل حالته المرضية خلال فترة احتجازه بالرعاية المركزة.

ونذكر أن جثمان الفنان الراحل طلعت زكريا، غادر مستشفى بدران بالدقي، صباح اليوم، وفي طريقه الآن لمسجد العامرية بحي العطارين في الاسكندرية استعدادا لاداء صلاة الجنازة عليه.

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.

 


ويشار أن آخر ظهور للفنان طلعت زكريا فى فرح الفنانة هنا الزاهد، والفنان أحمد فهمى.


 

وكرم "عفيفي" منذ أيام قليلة في مهرجان كأس إينرجي و الجدير بالذكر أنه شارك  فى الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسلى فكرة بمليون جنيه "،"ولد الغلابة ".

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
البحرين
-
x
18:30
-
إذربيجان
ألمانيا
-
x
20:45
-
الأرجنتين

DMCA.com Protection Status