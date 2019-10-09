مؤشر بورصة "دبي" يصل إلى مستوى 2806.46 نقطة بالتعاملات الصباحية
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:29 ص
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نيفين سمير
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إستهلت بورصة دبي تعاملات اليوم الأربعاء علي صعود ، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بنسبة 0.35% رابحا 9.88 نقطة ليصل إلى مستوى 2806.46 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك والعقارات ، وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 106.7 مليون سهم محققة ما قيمته 92.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1374 صفقة ل30 سهما، وارتفع 18 سهما، وانخفضت 6 أسهم، واستقرت 6 أسهم.
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.91%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.24%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.58%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.29%، فقطاع العقارات بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.53%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 10.98%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 8.62%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أرامكس بنسبة 1.23%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 0.50%.
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