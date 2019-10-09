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مؤشر بورصة البحرين يهبط 0.94% بمستهل تعاملات اليوم

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:22 ص
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مؤشر بورصة البحرين يهبط 0.94% بمستهل تعاملات اليوم
بورصة البحرين
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نيفين سمير
 
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إستهلت بورصة البحرين تعاملات اليوم علي تراجع ، حيث هبط المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.94% خاسرا 0.58 نقطة ليصل إلى مستوى 1517.14 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية ، وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 3 ملايين سهم بقيمة 459.5 ألف دينار.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 3.8% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.37%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.06% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.12%.

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