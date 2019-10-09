روسيا تفكك منظمة خيرية تمول داعش في سوريا

كشفت قوات الأمن الروسية، عن "منظمة خيرية" تضم أكثر من 100 مؤيد لداعش الإرهابي في عدد من الأقاليم الروسية.

وأشارت قوات الأمن، إلى أن أعضاء المنظمة حولوا أكثر من 90 ألف دولار إلى خارج البلاد لتنفيذ أعمال إرهابية في سوريا.

وأعلن مركز العلاقات العامة لاجهاز الأمن الفيدرالي، إحباط أنشطة مجموعة من المواطنين الروس في جمهوريات قبردينو بلقاريا، وكاراتشايفو تشيركيسكايا، وإنغوشيا، وتتارستان، ومدينتي موسكو، وسان بطرسبورغ، وإقليمي كراسنودار، وستافروبول، نظموا عن طريق شبكة الإنترنت تمويل أنشطة التنظيمين الإرهابيين الدوليين إمارة القوقاز، وداعش المحظورين في روسيا.

ووفقاً لبيانات جهاز الأمن الفدرالي، جمع أعضاء المنظمة أكثر من 6 ملايين روبل روسي تحت ستار الأعمال الخيرية، قبل تحويلها إلى الخارج لتنفيذ أعمال إرهابية في سوريا.

وتعلن أجهزة الأمن في مختلف المدن والأقاليم الروسية بصورة متكررة ضبط عناصر من جماعات متطرفة محلية ترتبط بتنظيم داعش وغيره من التنظيمات التي تسعى إلى تنفيذ عمليات في روسيا،وتجنيد روس لتنفيذ عمليات في الخارح، خاصةً في سوريا، وفقًا لما ذكرته وكالة سبوتنيك.