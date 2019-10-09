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صراع بين ريال مدريد وبرشلونة على نجم نابولي

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:45 ص
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صراع بين ريال مدريد وبرشلونة على نجم نابولي
فابيان رويز
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علي نبوي
 
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دخل ريال مدريد وبرشلونة في صراع قوي من أجل الحصول على خدمات فابيان رويز بينا لاعب نابولي الإيطالي في الميركاتو الشتوي المقبل.


وبحسب ما ذكرته صحيفة صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن هناك حربًا بين ريال مدريد وبرشلونة للحصول على خدمات لاعب وسط نابولي.


وأضافت الصحيفة أن خط وسط نابولي هدف للنادين ، ويؤكد النادي الإيطالي أن سعره الحالي سيكون أعلى من 60 مليون يورو.


وتابعت الصحيفة بأن اللاعب لم يجدد تعاقده مع نابولي وليس لديه أي شرط جزائي.


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