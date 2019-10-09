شيرين رضا لـ طلعت زكريا: الله يرحمك يا من أمتعتنا بالضحك

نعت الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها الرسمي "تويتر" بكلمات مؤثرة الراحل طلعت زكريا، الذي غيبه الموت عنا أمس بعد صراع مع المرض.

وكتبت شيرين، في تغريتها: "‏طلعت زكريا الله يرحمك يا من أمتعتنا بالضحك علي مدار السنين".

وتوفى الفنان الكوميدي طلعت زكريا، مساء أمس، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 59 عاما.





وتدهورت حالة طلعت زكريا خلال الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، وتم نقله لإحدى مستشفيات 6 أكتوبر، ليتوفى هناك.





وكشفت أسرة الفنان الراحل طلعت زكريا، والذي رحل عن عالمنا أمس بعد تدهور حالته الصحية عن عمر ناهز ال٥٩ عامًا، عن تشييع جنازته، اليوم الأربعاء من مسجد العمري بالعطارين في محل ميلاده بالإسكندرية.





وكانت نعت نقابة المهن التمثيلية الراحل، حيث نشر الفنان عزوز عادل صورة الراحل عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير طلعت زكريا كان رمزا من رموز الفن المصرى وسيظل رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان".





ولد الفنان طلعت زكريا في الثامن عشر من ديسمبر ١٩٦٠، في مدينة الإسكندرية. التحق بالكلية العسكرية لفترة ثم تركها.





تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1984، وكانت بداياته على المسرح، حيث التحق بفرقة الإسكندرية المسرحية وقصر ثقافة "الحرية"، وقدم من خلالهما العديد من المسرحيات.





جاء ظهوره الأول في السينما، من خلال المشاركة فيلم "حادي بادي"، عام 1984، وشارك الفنانة ياسمين عبدالعزيز بطولة فيلم "حاحا وتفاحة".





أسندت له البطولة المطلقة لأول مرة في فيلم "طباخ الرئيس".





أبرز أعمال طلعت زكريا: كلام في الحب، صياد اليمام، قصة الحي الشعبي، سيد العاطفي، كلم ماما، جاءنا البيان التالي، ولا في النية أبقى، الرجل الأبيض المتوسط بالإضافة إلى العديد من المسلسلات أشهرها العراف مع الزعيم عادل إمام، عزمي وأشجان مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم، والزيبق مع الفنان كريم عبد العزيز والذي قدمه في دور مختلف عما قدمه في مشواره الفني خصوصًا وأن طبيعة العمل كانت تتناول دراما الجاسوسية حيث قدم دورًا يجمع بين الطابع الكوميدي والدرامي الجاد.





ولعل الراحل ينضم لواحد من نجوم السوشيال ميديا الذين اتخذت إفيهاتهم مؤخرًا في بعض الكوميكس الكوميدي التي انتشرت في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح ذكراه حاضرة دائمًا في ذاكرة جمهوره ومحبيه.