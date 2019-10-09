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رئيس هيئة المحطات النووية: محطة الضبعة الأكبر في تاريخ مصر المعاصر

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:12 ص
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رئيس هيئة المحطات النووية: محطة الضبعة الأكبر في تاريخ مصر المعاصر
أرشيفية
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رقية جمال
 
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قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، إن منتدى الصناعات النووية يعقد للعام الثاني على التوالي، ويمثل فرصة للشركات العالمية الضالعة في المجال النووي للقاء مع الشركات المصرية بهدف بناء علاقات بينهم؛ لتعريف الشركات المصرية بكيفية الدخول في المجال النووي والمشاركة المحلية في المشروع النووي، وزيادة نسب توطين التكنولوجية النووية في مصر.

وأضاف "الوكيل"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدي البلد"، اليوم الأربعاء، أن الطاقة النووية هامة جدًا كأحد العناصر الأساسية في مزيج الطاقة في مصر؛ لدعم الإمداد بالطاقة على مدار فترات طويلة القادمة، موضحًا أن الطاقة النووية لا تستخدم فقط لتوليد الطاقة، وإنما تستخدم أيضًا للارتقاء بالصناعة والجودة، والوصول لخبرات وتكنولوجيات جديدة؛ لزيادة دعم القوة الناعمة لمصر في محيطها العربي والإفريقي في هذا المجال.

وتابع رئيس هيئة المحطات النووية، أن مشروع محطة الضبعة النووية يوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، لتشغيل الوحدات الأربع من خلال المحطات النووية، بينما فرص العمل غير المباشرة قد تصل لـكثر من 20 ألف فرصة عمل، وهذا يؤكد أن مشروع المحطة النووية يعد أكبر مشروع في تاريخ مصر المعاصر، موضحًا أن دور هيئة المحطات النووية هو الإشراف على تنفيذ المشروع وتقديم الأذون والرخص اللازمة لعملية الإنشاء والتشغيل، وفي المستقبل يتحول هذا الدور من الإشراف للتشغيل والصيانة، مع القيام بدور في البحوث.


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