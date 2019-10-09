كريستيانو رونالدو يتسلل لخطف نجم برشلونة
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:29 ص
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علي نبوي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي قام بالاتصال بالكرواتي إيفان راكيتيش لاعب برشلونة لإقناعه بالانضمام للنادي الإيطالي.
وكان نادي يوفنتوس الإيطالي قد أبدى أكثر من مرة رغبته في التعاقد مع راكيتيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن راكيتيتش اعترف أن كريستيانو اتصل عليه شخصياً ليقنعه للانضمام إلى يوفنتوس.
ويحتل فريق يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" برصيد 19 نقطة من 7 مباريات بفارق نقطة وحيدة عن ملاحقه إنتر ميلان.
وكان نادي يوفنتوس الإيطالي قد أبدى أكثر من مرة رغبته في التعاقد مع راكيتيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن راكيتيتش اعترف أن كريستيانو اتصل عليه شخصياً ليقنعه للانضمام إلى يوفنتوس.
ويحتل فريق يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" برصيد 19 نقطة من 7 مباريات بفارق نقطة وحيدة عن ملاحقه إنتر ميلان.
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