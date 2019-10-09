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رحيل جاريث بيل عن ريال مدريد

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:09 ص
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رحيل جاريث بيل عن ريال مدريد
جاريث بيل
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الفجر الرياضي
 
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دخل جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني في خلال مع زين الدين زيدان المدير الفني للفريق تعجل برحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن جاريث بيل طفح به الكيل من وضعه في ريال مدريد، خاصة بعد استبعاده غير المبرر من مواجهة الفريق أمام كلوب بروج البلجيكي بدوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي.

 

ولم يبرر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سبب استبعاد بيل، خاصة أن الفريق عانى كثيرا خلال اللقاء، وتعادل بصعوبة بنتيجة 2-2، قبل أن يعيد بيل للتشكيلة أمام غرناطة، ويتألق الأخير.

 

وقالت الصحيفة إن وكيل أعمال نجم ريال مدريد جوناثان بارنيت يعمل بشكل دؤوب للبحث عن ناد جديد لموكله، بعد انعدام الثقة بين اللاعب والنادي.

 

وبالرغم من المشاكل التي تحيط بالنجم الويلزي في مدريد، إلا أنه أثبت نجوميته بتألقه في معظم المباريات التي شارك فيها مع الفريق هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع 2 آخرين في 7 مباريات لعبها.

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