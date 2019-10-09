موعد مباراة العراق وهونج كونج في تصفيات كأس العالم 2020 والقنوات الناقلة
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:17 ص
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حسام مجدي
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يستعد منتخب العراق لمواجهة نظيره منتخب هونج كونج غدا الخميس 10 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهله إلى بطولة كأس العالم 2020 على ملعب البصرة الدولي.
موعد مباراة العراق وهونج كونج وملعب المباراة
وستلعب مباراة العراق وهونج كونج غدا في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية.
كما ستلعب مباراة هونج كونج والعراق في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت العراق.
القنوات الناقله لمباراة العراق وهونج كونج في تصفيات كأس العالم 2020.
وستذاع مباراة العراق وهونج كونج غدا على قناة العراقية الرياضية في تمام الساعة السابعة مساءا.
ويتواجد منتخب العراق ومنتخب هونج كونج في المجموعة الثالثة من مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2020 رفقة كل من منتخب البحرين وإيران وكمبوديا.
ترتيب الفريقين في مجموعات تصفيات آسيا لكأس العالم
ويتواجد منتخب العراق في المركز الثالث من ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة وحيده من مباراة واحده خاضها بينما يتواجد منتخب هونج كونج في المركز الخامس برصيد نقطة وحيده أيضا من مباراتين خاضها.
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