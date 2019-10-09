موعد مباراة العراق وهونج كونج في تصفيات كأس العالم 2020 والقنوات الناقلة



يستعد منتخب العراق لمواجهة نظيره منتخب هونج كونج غدا الخميس 10 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهله إلى بطولة كأس العالم 2020 على ملعب البصرة الدولي.





موعد مباراة العراق وهونج كونج وملعب المباراة





وستلعب مباراة العراق وهونج كونج غدا في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية.





كما ستلعب مباراة هونج كونج والعراق في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت العراق.