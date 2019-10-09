من قرارات الوداد للزمالك.. الاتحاد الأفريقي يواصل إثارة الأزمات

لم يأبى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" بدء الموسم الحالي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، إلا كما أنهاها في الموسم الماضي، بأزمة مبكرة هذا الموسم كان ضحيتها الزمالك.

ويرصد لكم " الفجر الرياضي " قرارات الوداد والزمالك التي ورطت الاتحاد الأفريقي "كاف" في أزمات خلال التقرير التالي:





-أزمة الوداد

وبدأت تورطات الاتحاد الأفريقي في الأزمات بنهاية الموسم الماضي، عندما نشبت أزمة بين نادي الترجي التونسي ونظيره الوداد المغربي، على خلفية عدم احتساب هدف وليد الكرتي في مرمى الترجي والذي كان كفيلاً بتعديل كفة الفريق المغربي، ليصبح الفريقان متعادلان بنتيجة 2/2، ولكن بكاري جاساما فاجئ المغاربة بصافرته التي أعلنت إلغاء الهدف بداعي التسلل.





وقام لاعبو الوداد بمطالبة جاساما باللجوء إلى تقنية الفيديو "Var"، لكنه رفض مبررًا لهم بوجود مشكلة في هذا النظام، الأمر الذي جعل اللقاء يتوقف طويلا وسط جدل كبير، ليرفض الوداد في النهاية مواصلة اللعب واستمر الجدل على أرض الملعب بين لاعبي الفريقين والحكام لنحو ساعتين قبل أن يتم إلغاء المباراة واعتبار الترجي فائزًا ليتوج باللقب.





ولكن الأمر لم ينته هنا حيث استمر الطعون بين الفريقين طويلاً في الاتحاد الأفريقي بعدما بدأها رئيس نادي الوداد بالحصول على اللقب نظرًا لعدم خطأه بالإنسحاب، بسبب الأحداث التي شهدتها المباراة وتعرض الفريق للظلم بإلغاء هدف صحيح.





وحسم الكاف الجدل بعد أغرب نهائي في تاريخ المسابقات القارية بالساحرة المستديرة، باحتساب اللقب لصالح الترجي التونسي، بعدما كان قد طالبه في وقت سابق بإعادة الميداليات للكاف، ولكن عادة الأمور لنصيبها من جديد بالنسبة للنادي التونسي بعد اتخاذ العديد من القرارت التي صبت في النهاية لمصلحتهم.





-أزمة الزمالك

وعلى غرار نهائي الموسم الماضي، بدأ الاتحاد الأفريقي "الكاف" الجدل مبكرًا في الموسم الحالي، بعدما وافق في البداية على تأجيل لقاء الزمالك لمدة يوم ونقله إلى ملعب "برج العرب"، الأمر الذي رفض نادي جينيراسيون الرضوخ لتطبيقه وقرر الإنسحاب من المباراة، ليتم إعلان النتيجة لصالح الفارس الابيض.





وفاجئ الكاف جماهير الزمالك بأن قرار التأهل لم يحسم بعد، ليقوم الفريق السنغالي بتقديم الحجج التي تؤكد أحقيته في الإنسحاب من المبارة، وكذلك الزمالك يملك قرار الموافقة من الكاف.





لينهي الكاف الجدال في تلك الأزمة بالأمس من خلال استقراره على إعادة المباراة، مبررًا ذلك بأن الخطأ وقع من الأطراف الثلاثة نادي الزمالك والفريق السنغالي والكاف، لذلك يتوجب إعادة اللقاء.