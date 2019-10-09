المتهم بقتل طفل الإبراهيمية يمثل الجريمة أمام النيابة العامة





وتبين قيام "أحمد م ك " 19 سنة عامل بفرن مقيم عزبة حفيظ، بإرتكاب الواقعة، علي خلفية حدوث مشادة بينه وبين المجني عليه منذ يومان أثناء تواجدهما في فرن عيش، حيث أنهما يعملان سويا بمخبز بالمدينة، وبعدها بيومين تربص المتهم بالمجني عليه، وقام بطعنه بسلاح أبيض، وتمكن ضباط مباحث مركز الإبراهيمية، برئاسة الرائد أحمد غالب، وبإشراف العقيد أسامة ربيع، مفتش مباحث المركز من ضبط المتهم، وتم إحالة المتهم إلي النيابة العامة، أعترف بإرتكاب الواقعة، وقام بتثميل الجريمة، وقررت نيابة الإبراهيمية، برئاسة معتز السعيد، مدير النيابة بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.



ولقي شاب، مصرعه، إثر سقوطه أسفل عجلات قطار ركاب بين محطتي "فاقوس" و"البيوم"، وذلك بسبب التزاحم والتدافع بين الركاب، بدائرة مركز شرطة فاقوس، بمحافظة الشرقية.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بسقوط أحد الركاب أسفل عجلات القطار بين محطتي "فاقوس" و"البيوم" بدائرة مركز شرطة فاقوس.



وتبين وفاة المدعو "محمد حمدي محمد السيد"، 19 سنة، طالب جامعي، مقيم بكفر" الحاج عمر" بدائرة مركز شرطة فاقوس، فيما تبين وقوع الحادث بسبب التزاحم بين الركاب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصطحبت قوة من الحراسة الأمنية بمركز شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، المتهم "أحمد م ك" 19 سنة إلي مسرح الجريمة التي إرتكبها وقتل زميله في فرن عيش بسبب مشادة بينهما، وقام المتهم بتمثيل الجريمة، وأعترف بطعنه المجني عليه طعنتين بالصدر والقلب، وتم حبسه علي ذمة التحقيقات.بداية الواقعة مساء يوم الخميس الماضي، عندما تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة الإبراهيمية، بوصول" محمد أحمد محمد سليم" 15 سنة مقيم عزبة حفيظ دائرة المركز، لمستشفي الإبراهيمية العام، جثة هامدة أثر إصابته بجرح قطعي بالصدر وطعنة بالقلب، أودت بحياته.