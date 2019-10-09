هنا.. رابط وزارة التربية والتعليم للتسجيل في مسابقة الـ120 الف معلم

ننشر لكم رابط وزارة التربية والتعليم للتسجيل في مسابقة الـ120 الف معلم، التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، التي ستنطلق اليوم الأربعاء الموافق 9/10/2019 في تمام الساعة الـ12 ظهرا، وعلى المعلمين المبادرة في التسجيل وفقا للشروط المطلوبة والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، فمن المنتظر أن تفتح الوزارة أبوابها للتسجيل عبر رابط تخصصه وزارة التربية والتعليم أمام 120 ألف معلم للتعاقد لمدة عام ويتم التجديد لمدة 3 أعوام.





وحرصت الوزارة على توفير رابط للمعلمين الراغبين في التسجيل اليوم، ولسهولة تقديم الأوراق الملوبة يرجى اتباع الخطوات عبر الرابط التالي هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا





وعلى المتسابق أن يلتزم بالتعليمات والشروط المطلوبة فمن أهمها أن يكون عضوا في نقابة المعلمين، وحاصلا على الشهادات المهارية المطلوبة.





وعن تكلفة التعاقد تصل لمدة عام إلى مليار و600 مليون جنيه، كما أنه سيكون هناك أفضلية لمن تم الاستعانة بهم من المعلمين في المسابقة الماضية.



120 ألف معلم، ولسهولة التسجيل اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا وهناك رابط آخر يتم فتحه للمعلمين في تمام االثانية عشر ظهر اليوم أمام الـ





ونقدم لكم الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2020/2019





- صورة بطاقة الرقم القومي.





- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.





- شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها لدى الذكور.





- الإقامة داخل نطاق المحافظة.





ومن المقرر أيضًا عقد اختبار تحريري ومقابلة شخصية للمستوفين للشروط، ويعلن عنه في وقت لاحق، على أن تسلم الأوراق إلى إدارة شئون العاملين.





وعن شروط وزارة التربية والتعليم التي وضعتها أمام المعلمين الذين يتقدمون بأوراقهم للتسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة كالتالي:





- أن يكون المتقدم عضوا نقابيا بجانب الشهادات المهارية التي سيجرى مراجعتها إلكترونيا، وأن يسجل معلمي التربية الرياضية عضويتهم بالاتحادات الرياضية بمختلف أنواعها.





- طالبت من خريجي كليات التربية أن يسجلوا في التخصصات المطلوبة أولا، ويليها تربية عام، ثم مؤهل عالٍ في التخصص المطلوب بشرط أن يكون حاصلا على دبلومة تربية.