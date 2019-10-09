إصابة عامل على يد زميله بـ"سكين" لخلافات مالية بينهما في قليوب



وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة "سكين مطبخ " والتحفظ عليها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17900 جنح قسم شرطة الخصوص لسنة 2019م وتولت النيابة التحقيق.



وعلي جانب آخر، تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من القبض على عاطل وحداد لقيامهما بسرقة مبلغ قرابة 700الف جنية من خزينة إحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم قها،تم التحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق



كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية،بتلقي بلاغا من قسم شرطة قها،مفادة إبلاغ مالك شركة للتجارة والتوزيع، كائنة بدائرة القسم، بإكتشافه كسر باب الخزينة الموضوعة بمقر شركته وسرقة مبلغ قدره 680 ألف جنيه من داخلها ووجود كسر بنافذة إحدى الغرف الإدارية بالطابق الثانى بمبنى الشركة وكسر بالباب الخاص بغرفة الخزينة وبعثرة محتوياتها.



وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة شخصان "حداد،و عاطل "لهما معلومات جنائية مسجلة"



وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وقرر الأول أنه نظرًا لعلمه بوجود مبالغ مالية كبيرة بخزينة الشركة بصفة دائمة عقد العزم على سرقتها وفى سبيل تنفيذ ذلك إتفق مع الثانى على إرتكاب الواقعة وتوجها لمقر الشركة وتسلقا السور الخاص بها وتمكنا من دخول مبناها عن طريق كسر نافذة إحدى الغرف الإدارية بالطابق الثانى ثم الدلوف لغرفة الخزينة عقب كسر النافذة الخاصة بها ثم قاما عقب ذلك بكسر الخزينة بإستخدام عتلة حديدية وأجنة، والإستيلاء على المبلغ المالى، وبإرشادهما تم ضبط "مبلغ560 ألف جنيه 3 هواتف محمولة "قاموا بشرائها من المبلغ المستولى عليه"، وقررا إنفاقهما باقى المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.



أصيب عامل بجرح نافذ بالظهر علي يد زميله بسبب خلافات ماليه بينهما تطورت لمشاجرة تعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.تلقى اللواء طارق عجيز مدير امن القليسوبية،إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد تلقيه إشارة من مستشفى قليوب التخصصى بوصول أ ك ك 30 سنة عامل مصاب ( جرح نافذ بالظهر ) وتم تحويله لمستشفى الساحل بالقاهره للعلاج.وبالانتقال وسؤال المصاب قرر بحدوث مشاده كلاميه بينه وبين ا ف غ 20 سنة عامل والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا ( سرقة – سلاح – جرائم أحداث ) بسبب وجود خلافات ماليه بينهما تطورت لمشاجرة قام على أثرها الأخير بالتعدي عليه بالضرب بسلاح ابيض " سكين " محدثا اصابته المشار اليها.وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وتبين اصابته ( جروح قطعية بفروة الرأس والساعد الآيمن )،وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين وأتهم المجنى عليه بإحداث ما به من إصابات وأضاف قيامه بالتخلص من السلاح الأبيض عقب الواقعة،وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16212 جنح مركز شرطة قليوب لسنة 2019.طعن استورجى شقيقتة بسكين مطبخ إثر مشاجرة نشبت بينهما بمسكنة الكائن بدائرة قسم الخصوص لمطالبتها له بميراثها الشرعي،تم نقل لمستشفي وضبط المتهم والأداة المستخدمة بالواقعة وتولت النيابة التحقيقوكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى،بتلقية أشارهمن مستشفى المطريه بوصول المدعوه "س هـ ع " 21 سنة،ربة منزل ومقيمة دائرة قسم الخصوص،مصابه بجرح نافذ بالبطن وتم حجزها للعلاج.وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم بسؤال المصابه إتهمت شقيقها المدعو" ع ه ع " 36سنة، إستورجي ومقيم دائرة قسم الخصوص، السابق اتهامه في قضية سرقه،بالتعدي عليها واحداث اصابتها وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما حال تواجدها بمسكنه لمطالبته بميراثها الشرعي ورفضه ذلك، تطورت لمشاجرة قام على آثرها بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين مطبخ" محدثًا إصابتها.