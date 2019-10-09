الأكراد يعلنون النفير العام لمواجهة التهديدات التركية شمالي سوريا

أفادت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، بأن أكراد سوريا، أعلنوا النفير العام لمواجهة التهديدات التركية شمالي سوريا.

وقالت الوكالة" إن أكراد سوريا استدعوا المدنيين، من أجل الدفاع عن البلاد من التهديدات التركية.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن السلطات الكردية دعت إلى "التعبئة العامة لمدة 3 أيام" لمواجهة تهديدات هجوم تركي مرتقب، وحثت سكان شمال شرقي سوريا على "المقاومة".

وقالت الإدارة الكردية: "نعلن حالة تعبئة عامة لمدة 3 أيام، وندعو جميع مكونات شعبنا، للذهاب إلى المنطقة الحدودية، لضمان المقاومة في هذه اللحظة التاريخية الحساسة".

يذكر أن تركيا أعلنت أنها أكملت الاستعدادات لتنفيذ عملية عسكرية للقضاء على وجود وحدات حماية الشعب الكردية أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شرق الفرات، وخاصة عقب بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا.

فيما أعلن البيت الأبيض "أن القوات الأمريكية لن تدعم العملية العسكرية التركية المرتقبة شمال سوريا، ولن تشارك فيها، وأن القوات الأمريكية التي هزمت (تنظيم داعش) الإرهابي، لن توجد بشكل مباشر في تلك المناطق، وستكون تركيا مسؤولة بعد الآن عن إرهابيي "داعش" الذين اعتقلتهم الولايات المتحدة في المنطقة خلال العامين الأخيرين".

وتوصلت أنقرة وواشنطن، في مطلع أغسطس الماضي، إلى اتفاق حول إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا.

ووفقا لوزارة الدفاع التركية "وافقت تركيا والولايات المتحدة على إنشاء مركز تنسيق للعمليات المشتركة ومنطقة آمنة شمالي سوريا".

وقال الرئيس التركي، في كلمة خلال أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي: "إن تركيا تواصل العمل مع الولايات المتحدة على إقامة المنطقة الآمنة بعمق 30 كم وبطول 480 كم، التي يجب أن تكون مطهرة من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية".

وتعارض دمشق هذا الاتفاق بشكل قاطع، وتشدد على أنه يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، وخرقا واضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.