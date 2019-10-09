كلية البنات بجامعة عين شمس تقيم مهرجان طلابي للاحتفال بالعام الجديد



وخلال كلمتها الترحيبية أكدت رقية شلبي اهمية الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد والدروس المستفادة منه وأهمها ان رفعة وطننا وانتصاره في شتى المجالات لن يحدث إلا بسواعد الشباب المصري وخبرات الاجيال الأكبر، مؤكدة ان معركة التطوير والتقدم لا تقل أهمية عن معركة الحرب ضد العدو.



كما تضمن الحفل عددا من الفقرات الغنائية التي قدمها الفنان محمد شبانه من أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ والفنان محمود راتب وندوة قدمها اللواء أركان حرب أكرم عبد الحميد أحد أبطال حرب أكتوبر كما قدم كورال الكلية عددا من الفقرات الغنائية وألقي عدد من الطلاب قصائد الشعر في حب مصر.



كما أقيم على التوازي عدد من مسابقات المعلومات العامة والمسابقات الثقافية وخيم لتعريف الطلاب بالانشطة الطلابية المختلفة التي يقدمها إتحاد طلاب الكلية كما يستمر المهرجان على مدار ثلاثة أيام تتضمن العديد من الفعاليات.





نظمت إدارة رعاية شباب كلية البنات جامعة عين شمس، مهرجان للترحيب بالطلاب واستقبال العام الجامعي الجديد تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة وعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورقيه شلبي عميدة الكلية وهيام الزاهد وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب والتعاون مع المجلس القومى للمرأة، كما تزامن بدء المهرجان بالاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة.