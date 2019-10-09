جامعة عين شمس: زيادة دعم الرحلات العلمية إلى الضعف

انعقد صباح اليوم مجلس شئون قطاع التعليم والطلاب برئاسة عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، وبحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع وطايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية وتامر راضي رئيس قسم الاقتصاد ومستشار نائب رئيس الجامعة.





حيث أعلن عبد الفتاح سعود زيادة مبلغ الدعم المخصص للرحالات العلمية المقدم للكليات إلي ما يقارب الضعف بهدف زيادة الرحلات العلمية وثقل الطلاب بالمعارف والخبرات العملية، مشير إلى أن العملية التعليمية لا تقتصر فقط على الفصول الدراسية بل يجب أن تتعدى ذلك إلى ممارسة التطبيقات النظرية بشكل عملي واقعي من أجل تحقيق الشمولية في التعليم وإكساب الطلاب الخبرات الثقافية والحياتية المختلفة لبناء مستقبلهم المهني.





كما أكد سيادته على أهمية جذب الطلاب الوافدين وتوفير الدعم الأكاديمي والنفسي لهم ودمجهم بأقرانهم المصرين ومشاركتهم في الأنشطة الطلابية لكونهم قوة ناعمة تعمل على توثيق العلاقات بين مصر ومختلف دول العالم.





ثم تحدث طايع عبد اللطيف حول مشروع ومبادرة "مودة" الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في نهاية العام الجامعي الماضي والذي يهدف لتوعية الشباب والمقبلين على الزواج بأهمية ومسؤولية الزواج وكيفية إقامة علاقة زوجية ناجحة وذلك بعد ارتفاع معدلات الطلاق في الأونة الأخيرة، موضح خطة جامعة عين شمس في تفعيل تلك المبادرة.





حيث تم تدريب قرابة ٣٠ فرد من أعضاء هيئة التدريس في مختلف كليات الجامعة "البنات والتربية والتمريض والحقوق والزراعة" بوزارة التضامن الاجتماعي ليكونوا نواة لعمل عدد من الدورات التوعوية للطلاب حيث تكون مدة الدورة يومين تتضمن توعية ثقافية واجتماعية وشرعية.



