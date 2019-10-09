ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 في مصر وبعض عواصم الدول الأجنبية والعربية
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 09:51 ص
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حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر
أصدرت "الأرصاد" بيان عن حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر 2019، حيث قال "الأرصاد" إن طقس اليوم معتدل على السواحل الشرقية وطقس مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، أما جنوب الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة في النهار وطقس لطيف في الليل.
فرصة سقوط أمطار على جنوب البلاد
وأضاف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان حالة الطقس أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباح اليوم على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، وتكون الفرصة متاحة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.
وقالت "الأرصاد" إن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من 1 متر إلى 1.5، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من 2 متر إلى 2.5، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات مصر وبعض العواصم العربية والأجنبية
وأضاف "الأرصاد" في بيانها عن حالة الطقس، جداول مفصلة عن درجات الحرارة اليوم الأربعاء 9 أكتوبر في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، ودرجات الحرارة اليوم في بعض عواصم الدول الأجنبية والعربية، وفيما يلني نقدم لكم جداول درجات الحرارة اليوم:
جدول درجات الحرارة اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|القاهرة
|23
|33
|شبين الكوم
|23
|33
|طنطا
|22
|32
|دمنهور
|21
|32
|الإسكندرية
|21
|30
|بلطيم
|20
|31
|مطروح
|21
|31
|السلوم
|20
|32
|سيوة
|23
|36
|بورسعيد
|23
|29
|دمياط
|23
|30
|الزقازيق
|23
|33
|الإسماعيلية
|20
|33
|السويس
|22
|33
|العريش
|19
|29
|رفح
|19
|28
|رأس سدر
|24
|33
|نخل
|14
|31
|نويبع
|23
|33
|طابا
|22
|31
|كاترين
|17
|30
|الطور
|23
|33
|شرم الشيخ
|26
|35
|الغردقة
|26
|36
|مرسى علم
|25
|36
|الفيوم
|24
|36
|بني سويف
|22
|36
|المنيا
|22
|38
|أسيوط
|22
|38
|سوهاج
|23
|38
|قنا
|24
|40
|الأقصر
|26
|42
|أسوان
|26
|43
|أبو سمبل
|27
|43
|الوادي الجديد
|25
|42
|شلاتين
|27
|38
|أبو رماد
|26
|37
|حلايب
|27
|36
|رأس حدربة
|27
|34
جدول درجات الحرارة اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 في العواصم وبعض المدن العربية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|مكة المكرمة
|28
|41
|المدينة المنورة
|26
|40
|الرياض
|24
|37
|المنامة
|30
|35
|أبوظبي
|29
|37
|الدوحة
|29
|36
|الكويت
|24
|40
|دمشق
|12
|33
|بيروت
|24
|29
|عمان
|15
|31
|القدس
|16
|26
|غزة
|20
|28
|بغداد
|24
|41
|مسقط
|28
|32
|صنعاء
|10
|22
|الخرطوم
|27
|40
|طرابلس
|20
|25
|تونس
|19
|25
|الجزائر
|16
|25
|الرباط
|14
|26
|نواكشوط
|26
|33
جدول درجات الحرارة اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 في بعض العواصم الأجنبية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|بكين
|11
|22
|كوالالمبور
|23
|32
|طوكيو
|16
|24
|أثينا
|15
|23
|روما
|14
|24
|باريس
|10
|15
|مدريد
|13
|29
|برلين
|09
|14
|لندن
|11
|15
|مونتريال
|06
|15
|موسكو
|04
|07
|نيويورك
|11
|14
|واشنطن
|13
|18
بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 في جمهورية مصر العربية ودرجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات مصر وبعض عواصم الدول الأجنبية والعربية:
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