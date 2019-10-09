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ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 في مصر وبعض عواصم الدول الأجنبية والعربية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 09:51 ص
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ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 في مصر وبعض عواصم الدول الأجنبية والعربية
صورة أرشيفية
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حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر

أصدرت "الأرصاد" بيان عن حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر 2019، حيث قال "الأرصاد" إن طقس اليوم معتدل على السواحل الشرقية وطقس مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، أما جنوب الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة في النهار وطقس لطيف في الليل.

فرصة سقوط أمطار على جنوب البلاد

وأضاف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان حالة الطقس أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباح اليوم على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، وتكون الفرصة متاحة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

وقالت "الأرصاد" إن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من 1 متر إلى 1.5، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من 2 متر إلى 2.5، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات مصر وبعض العواصم العربية والأجنبية

وأضاف "الأرصاد" في بيانها عن حالة الطقس، جداول مفصلة عن درجات الحرارة اليوم الأربعاء 9 أكتوبر في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، ودرجات الحرارة اليوم في بعض عواصم الدول الأجنبية والعربية، وفيما يلني نقدم لكم جداول درجات الحرارة اليوم:


جدول درجات الحرارة اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة23 33
شبين الكوم23 33
طنطا22 32
دمنهور21 32
الإسكندرية21 30
بلطيم20 31
مطروح21 31
السلوم20 32
سيوة23 36
بورسعيد23 29
دمياط23 30
الزقازيق23 33
الإسماعيلية20 33
السويس22 33
العريش19 29
رفح19 28
رأس سدر24 33
نخل14 31
نويبع23 33
طابا22 31
كاترين17 30
الطور23 33
شرم الشيخ26 35
الغردقة26 36
مرسى علم25 36
الفيوم24 36
بني سويف22 36
المنيا22 38
أسيوط22 38
سوهاج23 38
قنا24 40
الأقصر26 42
أسوان26 43
أبو سمبل27 43
الوادي الجديد25 42
شلاتين27 38
أبو رماد26 37
حلايب27 36
رأس حدربة27 34

جدول درجات الحرارة اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 في العواصم وبعض المدن العربية

المدينةالصغرىالعظمى
مكة المكرمة28 41
المدينة المنورة26 40
الرياض24 37
المنامة30 35
أبوظبي29 37
الدوحة29 36
الكويت24 40
دمشق12 33
بيروت24 29
عمان15 31
القدس16 26
غزة20 28
بغداد24 41
مسقط28 32
صنعاء10 22
الخرطوم27 40
طرابلس20 25
تونس19 25
الجزائر16 25
الرباط14 26
نواكشوط26 33

جدول درجات الحرارة اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 في بعض العواصم الأجنبية

المدينةالصغرىالعظمى
بكين1122
كوالالمبور2332
طوكيو1624
أثينا1523
روما1424
باريس1015
مدريد1329
برلين0914
لندن1115
مونتريال0615
موسكو0407
نيويورك1114
واشنطن1318

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 في جمهورية مصر العربية ودرجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات مصر وبعض عواصم الدول الأجنبية والعربية:
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