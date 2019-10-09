ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 في مصر وبعض عواصم الدول الأجنبية والعربية

حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر





أصدرت " الأرصاد " بيان عن حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر 2019، حيث قال " الأرصاد " إن طقس اليوم معتدل على السواحل الشرقية و طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، أما جنوب الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة في النهار وطقس لطيف في الليل.





فرصة سقوط أمطار على جنوب البلاد





وأضاف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان حالة الطقس أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباح اليوم على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، وتكون الفرصة متاحة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.





وقالت " الأرصاد " إن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من 1 متر إلى 1.5، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من 2 متر إلى 2.5، والرياح السطحية شمالية غربية.





درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات مصر وبعض العواصم العربية والأجنبية





وأضاف " الأرصاد " في بيانها عن حالة الطقس ، جداول مفصلة عن درجات الحرارة اليوم الأربعاء 9 أكتوبر في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، و درجات الحرارة اليوم في بعض عواصم الدول الأجنبية والعربية، وفيما يلني نقدم لكم جداول درجات الحرارة اليوم :









جدول درجات الحرارة اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية





المدينة الصغرى العظمى القاهرة 23 33 شبين الكوم 23 33 طنطا 22 32 دمنهور 21 32 الإسكندرية 21 30 بلطيم 20 31 مطروح 21 31 السلوم 20 32 سيوة 23 36 بورسعيد 23 29 دمياط 23 30 الزقازيق 23 33 الإسماعيلية 20 33 السويس 22 33 العريش 19 29 رفح 19 28 رأس سدر 24 33 نخل 14 31 نويبع 23 33 طابا 22 31 كاترين 17 30 الطور 23 33 شرم الشيخ 26 35 الغردقة 26 36 مرسى علم 25 36 الفيوم 24 36 بني سويف 22 36 المنيا 22 38 أسيوط 22 38 سوهاج 23 38 قنا 24 40 الأقصر 26 42 أسوان 26 43 أبو سمبل 27 43 الوادي الجديد 25 42 شلاتين 27 38 أبو رماد 26 37 حلايب 27 36 رأس حدربة 27 34

جدول درجات الحرارة اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 في العواصم وبعض المدن العربية





المدينة الصغرى العظمى مكة المكرمة 28 41 المدينة المنورة 26 40 الرياض 24 37 المنامة 30 35 أبوظبي 29 37 الدوحة 29 36 الكويت 24 40 دمشق 12 33 بيروت 24 29 عمان 15 31 القدس 16 26 غزة 20 28 بغداد 24 41 مسقط 28 32 صنعاء 10 22 الخرطوم 27 40 طرابلس 20 25 تونس 19 25 الجزائر 16 25 الرباط 14 26 نواكشوط 26 33

جدول درجات الحرارة اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 في بعض العواصم الأجنبية





المدينة الصغرى العظمى بكين 11 22 كوالالمبور 23 32 طوكيو 16 24 أثينا 15 23 روما 14 24 باريس 10 15 مدريد 13 29 برلين 09 14 لندن 11 15 مونتريال 06 15 موسكو 04 07 نيويورك 11 14 واشنطن 13 18