"هواوى" تلقي محاضرة عن المسابقة العالمية لتكنولوجيا المعلومات بحاسبات عين شمس





تنظم كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس بالتعاون مع شركة هواوى، محاضره تعريفيه لطلاب الكلية تحت إشراف نجوى بدر عميد الكلية وتنظيم ياسمين عفيفي مدير وحدة الخريجين، وذلك يوم الاثنين الموافق 14 من أكتوبر الجاري الساعة الواحدة والنصف ظهرا بمدرج فهمى طلبه.





وتدور محاور المحاضرة حول مراحل المسابقة العالمية لتكنولوجيا المعلومات لشركة هواوي Huawei ICT Competition 2019-2020، حيث يقوم ممثلو شركة هواوى بتعريف الطلاب بموضوعات ومراحل المسابقة وقواعد وشروط الاشتراك وخطوات التسجيل.





من الجدير بالذكر أن لطلبة حاسبات عين شمس إنجازات مُشرفه بالنسخة الأولى من المسابقة والتى أقيمت فى مارس 2019 حيث حصلت كلية الحاسبات والمعلومات على المركز الأول على مستوى الجمهورية وحصد طلبة الكلية 3 ميداليات ذهبيه و2 فضيه و3 برونزيه و2 شهادة تقدير وقد قامت شركة هواوى بتكريم الطلاب بمقر الشركة بالقرية الذكية حيث قدمت لهم عدة مكافآت منها تدريب متقدم فى المهارات الشخصية وتدريب ميدانى بالشركة، لمدة 3 أشهر وجوائز أخرى تبعًا للميدالية.



